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Акция "Доктор с вами" пройдет в Рощино, Утешево, ММС, Березняковском и Патрушева

13:43 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: департамент здравоохранения ТО

Акция "Доктор с вами" состоится 28 октября с 9 до 13 часов в районах Рощино, Утешево, ММС, Березняковский и д. Патрушева. Пациентов встретят медицинские работники городских поликлиник №3 и №5.

Как сообщает городской департамент здравоохранения, акция пройдет в Утешево на ул. Анатолия Замкова, 6/1, в Рощино на ул. Аграрной, 14, в ММС на ул. Мелиораторов, 17, в п. Березняковский на ул. Любимой, 1б и в д. Патрушева на ул. Ветеранов, 16а.

Отметим, во время второй акции "Доктор с вами", посвященной профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний, 350 человек обратились в женские и мужские смотровые кабинеты.

После оценки состояния кожных покровов, забора анализов, обследования на флюорографе и маммографе на учет было поставлено 49 человек. 

27% участников акции год и более не обращались к врачу. Теперь все пациенты, у которых были выявлены подозрения на онкологические заболевания, будут дообследованы и направлены в областное профильное учреждение для подтверждения диагноза и проведения лечения. Те же, у кого были выявлены факторы риска, направлены в хирургические отделения поликлиник.

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Теги: здравоохранение , онкология , акция

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