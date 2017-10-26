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"Абилимпикс" выявит лучших психологов, слесарей и массажистов

12:05 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Около ста человек с ограниченными возможностями здоровья из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Казанского и Викуловского районов станут участниками регионального отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс", который пройдет 30 и 31 октября в Тюмени.

Как сообщила на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, мероприятие направлено не только на повышение престижа рабочих профессий, но и на развитие, социализацию и адаптацию людей с ограниченными возможностями,

"Абилимпикс" - это международное некоммерческое движение, к которому Россия присоединилась с 2014 года, в Тюменской области региональный этап впервые прошел в 2016 году. Тогда его участниками были 30 тюменцев, они боролись за победу в пяти компетенциях", - рассказала Надежда Мазуркевич.

В этом году участники смогут показать себя в 14 компетенциях. Среди них - "Кондитерское дело", "Слесарное дело", "Сборка-разборка электронного оборудования", "Психология", "Медицинский лабораторный анализ", "Медицинский и социальный уход", "Информационная безопасность" и другие. Оценивать выполнение конкурсных заданий будет около 50 экспертов – это представители предприятий, учебных заведений, общественных организаций инвалидов.

Проходить соревнования будут на семи площадках. Больше всего компетенций соберет Западно-Сибирский государственный колледж. Также местом проведения конкурса станут колледж информатики и связи ТИУ, центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", ОКБ №1, Всероссийское общество инвалидов, Тюменский медколледж, стоматологическая поликлиника №1.    

"Все желающие смогут наблюдать за проведением чемпионата, вход на все площадки свободный. Официальное открытие регионального этапа состоится 30 октября в 10 часов на территории Западно-сибирского колледжа", - добавила руководитель регионального центра развития движения "Абилимпикс" Ирина Микрюкова.

Отметим, большинство участников – это студенты местных учреждений профессионального образования. Есть и молодые специалисты, которые уже успели попробовать себя в профессии.

Победители, которые покажут высокое профессиональное мастерство на региональном этапе, представят Тюменскую область на Национальном чемпионате, который пройдет в Москве с 1 по 3 декабря. В состав региональной сборной войдут победители в каждой из номинаций.

Любовь Голышева

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Теги: рабочие профессии , конкурс профмастерства , инвалиды , Абилимпикс

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