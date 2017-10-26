Более двух тысяч инвалидов смогли трудоустроиться в 2017 году

Фото ИА "Тюменская линия"

Около 30 тыс. инвалидов трудоспособного возраста проживают в Тюменской области. С начала 2017 года почти 3 тыс. из них обратились в органы занятости населения региона с просьбой о содействии в поиске работы.

Как сообщил на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" начальник управления занятости департамента труда и занятости Тюменской области Вадим Самоснов, доля трудоустроенных инвалидов составила 70,8%.

"Мы ориентируемся на человека, идем от того, какими профессиональными навыками он обладает. Если эти умения востребованы на рынке труда, то выходим на работодателей, чтобы у человека появилась возможность для старта профессиональной деятельности. Если профессия, которая есть у тюменца, сегодня не востребована, то есть возможность его переучить на другую специальность", - рассказал Вадим Самсонов.

Он добавил, что в Тюменской области существует ряд программ, касающихся трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Работодателям которые предоставляют рабочие места инвалидам, частично компенсируются затраты по оплате труда, социальным выплатам, создаются условия для оборудования рабочего места.

"Это целый комплекс поддержки и достаточно емкая программа, которая позволяет решать вопросы занятости инвалидов. Благодаря тому, что программы поддерживаются на протяжении многих лет, мы успешно решаем вопросы трудоустройства тюменцев с ограниченными возможностями здоровья", - подытожил Вадим Самсонов.

Любовь Голышева