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Тюменским подросткам расскажут о жертвах политических репрессий

17:32 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Историческая тема "Забвению не подлежит", посвященная памяти жертв политических репрессий, станет главной на очередном мероприятии "Экскурсионно-профилактического бюро" центра внешкольной работы "Дзержинец", которое начнется в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 27 октября в 15 часов.

Как сообщает информационно-аналитический отдел тюменского городского департамента по спорту и молодежной политике, подросткам будет предложено вспомнить историю региона и почтить память жертв политических репрессий. В программу мероприятия, разработанную сотрудниками областной научной библиотеки, войдут тематические блоки и живое общение с подростками.

"Мы расскажем об истории репрессий на тюменской земле, укажем на причины их появления, познакомим с последствиями и печальной статисткой этих событий. В заключение покажем детям документальный фильм о судьбе крестьянина Михаила Ханжина "Дело о бороде" автора Елены Кухальской, снятого в 2010 году", - пояснила культорганизатор отдела социокультурных проектов Ксения Маскалёва.

Профилактический проект реализуется департаментом по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени в рамках Всероссийского конкурса городов России "Семья и город – растем вместе".

Подобные экскурсии в рамках проекта "Экскурсионно-профилактическое бюро", как сказано на официальном сайте центра "Дзержинец", регулярно проходят для несовершеннолетних с целью формирования ценностного отношения к истории, к малой родине, к родному городу и землякам, а также положительно влияют на нравственное и патриотическое воспитание подростков.

Особо необходимо подчеркнуть значение экскурсионных программ в формировании эмоциональной сферы школьников: чувства прекрасного, ощущения радости познания, желания быть полезным обществу.

18 октября 2017 года на базе музея "Городская Дума" прошел музейный урок "Путешествия по страницам Красной книги Тюменской области", в рамках которого ребята получили много интересной информации о флоре и фауне нашего региона.

9 ноября 2017 года для несовершеннолетних будет организована экскурсия в музей "Дом Машарова", где они смогут посетить мастер-класс по изготовлению игрушки.

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Теги: Дзержинец , День памяти жертв политических репрессий

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