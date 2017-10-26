Универсиада-2019 повлияет на имидж Красноярского края

Универсиада, фото - ЦСП72

Проведение Универсиады-2019 повысит узнаваемость Красноярска на международной арене.

Об этом заявил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

"Главное наследие Универсиады - мотивирующий оптимизм, который мы получим. Это и новая управленческая культура, и известность Красноярска, и приведение города в надлежащий вид. Универсиада подразумевает не только новые спортивные объекты, но и дороги, реконструкцию набережной в Красноярске, медицинскую инфраструктуру, новый облик аэропорта. А это в свою очередь даст старт еще большему развитию города и всего края", - сказал он.

Отметим, что объем инвестиций в проведение Универсиады-2019 оценивается в 45 млрд рублей. Из федерального бюджета на строительство спортивных объектов будет направлено около 31 млрд рублей. Часть объектов – Академию зимних видов спорта и Академию биатлона - возведут в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ", сообщает пресс-служба ФЦП Министерства спорта России.