up

26.10.2017 четверг

EUR 67.7713

USD 57.614

В Тюмени -3..-5 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Универсиада-2019 повлияет на имидж Красноярского края

15:54 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Универсиада, фото - ЦСП72

Проведение Универсиады-2019 повысит узнаваемость Красноярска на международной арене.

Об этом заявил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

"Главное наследие Универсиады - мотивирующий оптимизм, который мы получим. Это и новая управленческая культура, и известность Красноярска, и приведение города в надлежащий вид. Универсиада подразумевает не только новые спортивные объекты, но и дороги, реконструкцию набережной в Красноярске, медицинскую инфраструктуру, новый облик аэропорта. А это в свою очередь даст старт еще большему развитию города и всего края", - сказал он.

Отметим, что объем инвестиций в проведение Универсиады-2019 оценивается в 45 млрд рублей. Из федерального бюджета на строительство спортивных объектов будет направлено около 31 млрд рублей. Часть объектов – Академию зимних видов спорта и Академию биатлона - возведут в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ", сообщает пресс-служба ФЦП Министерства спорта России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Красноярск , спортивный центр , универсиада

Последние новости

18:16 Спрос на розничные кредиты ВТБ в Тюмени вырос на треть
18:05 Омский театр кукол "Арлекин" представит в Тюмени три спектакля Фото
17:54 27 октября - события дня
17:43 Тюменцы обменялись опытом с молодыми законодателями Челябинска
17:32 Тюменским подросткам расскажут о жертвах политических репрессий
17:21 Большой этнографический диктант впервые станет международным
17:10 Тромболизис помогает ишимцам после инсульта вернуться к обычной жизни
17:00 Тюменцы могут узнать о спектаклях и концертах по радио
16:49 Программа мероприятий Дня народного единства в Тюменской области
16:38 В больнице села Аксарка в очереди скончался мужчина, идет проверка
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: информатизация здравоохранения нужна и пациентам, и врачам

Владимир Якушев пожелал коллективу "Регион-Тюмень" интересных проектов и ярких побед

Владимир Якушев: нельзя допустить криминализации рынка автострахования

Политика

Тюменцы обменялись опытом с молодыми законодателями Челябинска

Тюменская городская ветеранская организация отпраздновала тридцатилетие

Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

Экономика

Спрос на розничные кредиты ВТБ в Тюмени вырос на треть

В Тюменском районе решают, как помочь придорожному сервису оборудовать съезды с федеральных трасс

Газовики и судебные приставы объединились для совместного взыскания долгов

Общество

Омский театр кукол "Арлекин" представит в Тюмени три спектакля

27 октября - события дня

Тюменским подросткам расскажут о жертвах политических репрессий

Спорт

Универсиада-2019 повлияет на имидж Красноярского края

Тюменские легкоатлеты откроют спортивный сезон

Дзюдоистка Мария Зольникова отправляется на Кубок Европы

Происшествия

В больнице села Аксарка в очереди скончался мужчина, идет проверка

Названы возможные причины пожара на крыше дома по улице Парфенова

В Тюмени задержали серийного вора
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+