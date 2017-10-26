Дмитрий Еремеев: ставка налога на имущество физлиц должна быть единой

Ставка налога на имущество физических лиц в Тюмени составит 0,3%. Такое решение приняли депутаты Тюменской городской думы на заседании 26 октября.

В соответствие с федеральным законодательством сумма налога на имущество физических лиц в Тюменской области с 1 января 2018 года будет определяться, исходя из кадастровой стоимости квартир и индивидуальных жилых домов. Данный налог полностью поступает в местный бюджет, подчеркнул директор департамента финансов и налоговой политики администрации Тюмени Андрей Пилипчук.

"Кадастровая стоимость объектов недвижимости, вводимая взамен инвентаризационной, более близка к рыночной. Новая система налогообложения справедливее старой, ведь при формировании кадастровой стоимости учитываются все характеристики объекта недвижимости, включая его расположение, год постройки, площадь, расстояние до инфраструктурных объектов и другие факторы", - отметил Андрей Пилипчук.

Кроме того, по словам чиновника, все объекты, введенные в строй после 1 января 2013 года, вообще не имеют инвентаризационной стоимости. Следовательно, собственники такого жилья не платят налогов. Напомним, что в старом варианте закона налог на недвижимость для физических лиц был привязан к инвентаризационной стоимости, которая была отменена в 2013 году. Ожидаемая сумма поступлений налога, исчисляемого по новой схеме, в 2019 году составит 501 млн 489 тыс. рублей, в том числе по объектам недвижимости, введенным в строй после 1 января 2013 года, не имеющим инвентаризационной стоимости - 108 млн 67 тыс. рублей, сообщил директор департамента финансов и налоговой политики.

"Для того, чтобы избежать резкого роста налогового бремени на население Тюмени, предусмотрен пятилетний переходный период. То есть, с 2019 по 2023 годы налог будет увеличиваться постепенно, по 20 процентов в год. Кроме того, предусмотрена система налоговых вычетов. Если площадь индивидуального жилого дома составляет менее 50 квадратных метров, налоговый вычет предоставляется на всю сумму налога на имущество. Собственники более просторных индивидуальных домов будут платить налог только на ту площадь, которая превышает 50 квадратных метров. В многоквартирных жилых домах площадь, на которую предоставляется налоговый вычет, составляет 20 квадратных метров", - отметил Андрей Пилипчук и добавил, - вычеты позволяют сократить налоговую базу. Особенно это актуально для объектов недвижимости с небольшой площадью и для малогабаритного жилья, например, малосемеек.

Директор департамента финансов и налоговой политики привел примеры исчисления налога на имущество применительно к квартирам и индивидуальным жилым домам в различных районах Тюмени. В частности, за квартиру площадью 49,2 кв. м в районе Дома обороны, кадастровая стоимость которой составляет около 1,6 млн рублей с учетом налогового вычета за 2018 год нужно будет заплатить около 1,1 тыс. рублей. На индивидуальный жилой дом площадью 74,2 кв. м в районе ул. Мира с кадастровой стоимостью около 2,2 млн рублей налог за 2018 год с учетом налогового вычета составит чуть больше 435 рублей.

"От налога на имущество полностью освобождаются 15 льготных категорий населения, в том числе - пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, инвалиды детства, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС", - отметил депутат городской думы Юрий Коновалов.

За решение об определении ставки налога на имущество проголосовали 23 из 29 участвовавших в заседании депутатов Тюменской городской думы.

"Ставка налога на имущество физических лиц должна быть единой, поскольку принцип дифференциации налоговой нагрузки в зависимости от благосостояния налогоплательщика уже заложен в самом механизме определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Чем дороже и престижнее недвижимость, тем выше налог", - подчеркнул в беседе с журналистами председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев.

Евгений Бабенко