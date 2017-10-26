Большой этнографический диктант впервые станет международным

Большой этнографический диктант, фото - miretno.ru

Большой этнографический диктант впервые получит статус международного в 2017 году.

Напомним, впервые он прошел в 2016 году по инициативе Федерального агентства по делам национальностей и министерства национальной политики Удмуртской Республики. Участие в нем приняли около 90 тыс. человек, в том числе дистанционно. Было задействовано 800 площадок по всей стране, а также в Турции и Швецарии.

В 2017 году к акции присоединятся еще несколько стран Ближнего Зарубежья, а количество площадок увеличится до 1 тыс. 500. Из них 15 откроются в Тюменской области: 11 в областной столице и четыре в муниципалитетах. Их список можно найти здесь.

Напомним, акция направлена на то, чтобы пробудить интерес к традициям и обычаям народов, проживающих в России. Итоги диктанта подведут в День Конституции РФ 12 декабря.

Евгения Шевцова