Как будет рассчитываться налог на имущество для физических лиц по новой ставке

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Ставка налога на имущество физических лиц в Тюмени составит 0,3%. Такое решение приняли депутаты Тюменской городской думы на заседании 26 октября

"Переход на новую систему налогообложения на имущество физических лиц является обязательным для всех регионов России. Тюменская область делает это одной из последних – с 1 января 2018 года. Полностью от уплаты налогов освобождаются 15 категорий льготников, в частности пенсионеры, инвалиды, "чернобыльцы", участники войны, военнослужащие и др. Утверждены и налоговые вычеты. Законом установлен постепенный рост налога, этапами в течение 5 лет", – подчеркнул депутат Тюменской городской думы Юрий Коновалов.

По его словам, кадастровая стоимость имущества приближена к рыночной и потому более объективна. "Можно привести много примеров, когда владелец коттеджа площадью несколько сотен квадратных метров уплачивает заниженный налог только потому, что инвентаризационная стоимость его дома составляет всего несколько тысяч рублей при рыночной цене в несколько миллионов. При новой системе налогообложения таких примеров не будет. Каждый собственник будет уплачивать налог исходя из стоимости имущества. Считаю, что плавный переход к новой системе налогообложения в Тюмени позволит избежать резкого повышения налоговой нагрузки", - подчеркнул он.

Директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук в своем докладе акцентировал внимание на том, что в налоговой системе России налог на имущество физических лиц отнесен к местным налогам и зачисляется по нормативу 100% в доходы городского бюджета.

"Это один из немногих источников, который формирует собственную доходную базу городского бюджета. А комфортность жизни в городе Тюмени, которую отмечают не только наши жители, но и на всероссийском уровне, напрямую зависит от устойчивости и наполняемости городской казны. Социальная нагрузка на городскую инфраструктуру ежегодно растет, город активно развивается: строятся дороги, развязки, мосты, школы, детские сады, повышается доступность учреждений социальной сферы. Помимо решения вопросов местного значения, город берет на себя дополнительные расходные обязательства – это более 1 млрд рублей ежегодно, которые направляются на благоустройство дворов, ремонт квартир ветеранов, поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и другие социально значимые направления. Дополнительные расходные обязательства не относятся к вопросам местного значения и могут реализовываться только за счет собственных доходов", – сказал он.

В выступлении он указал, что необходимость изменения подходов к взысканию налога на имущество физических лиц вызвана прежде всего тем, что действующая система налогообложения не отвечает реалиям сегодняшнего дня. Налоговой базой в настоящее время является инвентаризационная стоимость имущества, которая имеет мало общего с реальной рыночной стоимостью недвижимости. В результате, инвентаризационная стоимость по однотипным объектам недвижимости имеет существенные расхождения, что в свою очередь влечет неравномерное исчисление налога. При этом кадастровая стоимость объектов недвижимости, вводимая взамен инвентаризационной, является более справедливой, она близка к рыночной, но не равна ей. При формировании кадастровой стоимости учитываются все характеристики объекта недвижимости, включая место его расположения, площадь, год постройки и иные факторы. Кроме того, существенным является и тот факт, что инвентаризационная стоимость по объектам недвижимости присваивалась только до 2013 года. Таким образом, переход к определению налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения позволит вовлечь в налоговый оборот объекты, построенные после 1 января 2013 года.

Было принято решение установить следующие налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц 0,3% в отношении: комнат, квартир и жилых домов; объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; гаражей, машино-мест; хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

2% - в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей и 0,5% - в отношении прочих объектов налогообложения.

Одной из особенностей нового подхода к исчислению налога является применение налоговых вычетов в отношении объектов жилого назначения.

Так, предусмотрено, что при расчете налоговой базы в отношении комнаты ее кадастровая стоимость (т.е. налоговая база) уменьшается на кадастровую стоимость 10 кв. м. общей площади этой комнаты; в отношении квартиры – ее кадастровая стоимость уменьшается на кадастровую стоимость 20 кв. м., в отношении жилого дома – на кадастровую стоимость 50 кв. м. общей площади и в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом, – на 1 млн рублей.

Стоит отметить, что применение механизма вычета позволяет защитить интересы населения, проживающего в малогабаритном жилье, а также существенно снизить налогооблагаемую базу для исчисления налога. Так, если площадь квартиры составляет 40 кв. м, то налогооблагаемая база уменьшается ровно наполовину, если квартира в 60 кв. м, то на треть.

Кроме того, для защиты интересов социально незащищенных категорий граждан, предусмотрен достаточно широкий перечень льгот.

К таким льготным категориям отнесены в первую очередь пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп инвалидности, инвалиды с детства, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и Российской Федерации, "чернобыльцы", дети-сироты и другие категории.

При этом право на льготу распространяется в отношении только одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности.

Следующий аспект: при новой системе налогообложения предусмотрен переходный период, позволяющий не допустить резкого увеличения нагрузки на налогоплательщиков. Так, если сумма исчисленного налога по кадастровой стоимости окажется выше налога по инвентаризационной стоимости, то на протяжении 4 лет после введения нового порядка исчисления налога сумма, подлежащая уплате, будет формироваться с применением понижающих коэффициентов.

Ежегодный прирост налога будет осуществляться равномерно в размере 20% от разницы между налогом от кадастровой и налогом от инвентаризационной стоимости. В случае если налог от кадастровой стоимости меньше чем налог, исчисленный исходя из инвентаризационной, то налог подлежит уплате в первый налоговый период в полном объеме.

Если рассматривать конкретные примеры, то расчет налога с квартиры в центре города площадью 46,8 кв. м, давно введенной в эксплуатацию, с кадастровой стоимостью 1 млн 878 тыс. 517 рублей 84 копейки, выглядит так. В настоящее время собственник платит налог от инвентаризационной стоимости в размере 280,08 рублей.

1) Определяем размер установленного налогового вычета 20 кв. м: 1 878 517,84 рублей: 46,8 кв. м х 20 кв. м = 802 785,4 руб.

2) Таким образом, размер налоговой базы с учетом вычета составит: 1 878 517,84 руб. – 802 785,4 рублей= 1 075 732,44 рублей.

Размер вычета позволяет существенно снизить налогооблагаемую базу по небольшим площадным объектам, в данном случае вычет позволяет снизить налогооблагаемую базу почти на 43%.

3) В результате сумма налога по ставке 0,3% составит: 1 075 732,44 руб. х 0,3% = 3 227,20 руб.

4) Учитывая переходные положения, определяем сумму налога к уплате по годам:

на 2019 год: (3 227,20 руб. – 280,08 руб.) х 0,2 + 280,08 руб. = 869,50 руб.

на 2020 год: (3 227,20 руб. – 280,08 руб.) х 0,4 + 280,08 руб. = 1 458,93 руб.

на 2021 год: (3 227,20 руб. – 280,08 руб.) х 0,6 + 280,08 руб. = 2 048,35 руб.

на 2022 год: (3 227,20 руб. – 280,08 руб.) х 0,8 + 280,08 руб. = 2 637,38 руб.

на 2023 год: 3 227,20 руб.

Как видно, резкого роста налоговой нагрузки в первый и последующие годы не происходит.

Налог на имущество физических лиц подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, налог по новым ставкам за 2018 год подлежит уплате в срок не позднее 1 декабря 2019 года.

Самым простым способом узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости является направление запроса через онлайн-справочник на сайте Росреестра.

Для этого необходимо зайти на официальный сайт Росреестра. На портале пройти по ссылке "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online", где размещена форма запроса. Поиск осуществляется по одному из критериев: кадастровому номеру, условному номеру, адресу или номеру права.

В случае если собственник не согласен с кадастровой оценкой объекта, то законодательством также урегулирована процедура оспаривания кадастровой стоимости имущества.

Так, кадастровая стоимость объекта имущества может быть изменена по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или по решению суда.

Таким образом, в течение 2018 года имеется достаточный запас времени для того, чтобы уточнить кадастровую стоимость объекта недвижимости, если это необходимо.

Депутат Тюменской городской думы Дмитрий Осипов отметил, что вопрос очень важный, непростой, вместе с тем его нужно решить, чтобы обеспечить равный, понятный подход к определению налога на имущество физических лиц. Сформировать четкий и буквально понятный механизм определения налоговой базы.

"Тюмень за эти годы стала не только самым благоустроенным и комфортным городом страны, с 2008 года мы лидеры в РФ по объему прироста населения. Мы занимаем первое место по объему внутренней и внешней миграции плюс естественный прирост, а что касается абсолютных цифр, то мы находимся на четвертом месте после многомиллионных Москвы, С.-Петербурга и Краснодара, и все это оказывает беспрецедентное давление на всю городскую инфраструктуру. Несмотря на это, все эти годы Тюмень продолжает динамично развиваться. Сегодня возводятся десятки и сотни крупных объектов – дороги, мосты, школы, дворы, парки – этот список можно и дальше продолжать. И вот как раз этот налог, который называется "налог на имущество физических лиц", вместе с земельным налогом – это два прямых налога, которые 100%-но зачисляются в бюджет Тюмени. И именно они в конечном итоге позволят сохранить позитивную динамику развития нашего города", – сказал он.