Программа мероприятий Дня народного единства в Тюменской области

фото ИА "Тюменская линия"

В первые дни ноября во всех муниципальных образованиях Тюменской области пройдут торжественные и праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.

Интерактивные классные часы и просветительские семинары для педагогического сообщества региона запланированы в период со 2 по 4 ноября в мультимедийном парке "Россия – моя история", открытие которого намечено на 1 ноября.

Фестиваль "Наша география" стартует 3 ноября по всей стране. В Тюмени основное действо развернется на площадке около исторического парка. В муниципалитетах территорией этого форума станут учреждения культуры и центральные улицы. В программе фестиваля - квесты, головоломки, викторины, флэш-мобы на тему государственно-административно го устройства страны, истории развития региона, его городов и районов.

В этот же день все желающие напишут Большой этнографический диктант, который, по прогнозам организаторов, 3 ноября соберет около 800 желающих. Основными тюменскими площадками для диктанта определены областная научная библиотека им. Менделеева и Тюменская областная дума, где будут работать фотозоны, пройдут встречи с политическими деятелями. Остальные разместятся в библиотеках, ТюмГУ, аграрном университете Северного Зауралья, а в муниципалитетах – на базе учреждений среднего профобразования.

Еще одна масштабная всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в ночь с 4 на 5 ноября. В областной столице она объединит 40 площадок, среди которых учреждения культуры, библиотеки, молодежный театральный центр "Космос", музейный комплекс им. Ивана Словцова, Тюменская филармония и музеи. Главным местом действия, по задумке организаторов, станет мультимедийный парк "Россия – моя история".

Главные торжества запланированы на 4 ноября. В этот день праздничные мероприятия развернутся более чем на 30 площадках городов и районов Тюменской области. Передовиков трудовых коллективов региона будут чествовать в Тюменской филармонии, где губернатор Владимир Якушев вручит государственные награды, а для виновников торжества симфонический оркестр готовит интересную концертную программу.

На Цветном бульваре, где выступят национальные ансамбли, можно будет поучаствовать в многочисленных конкурсах. В это время в ресторанах и кафе Тюмени пройдет фестиваль национальной кухни.

На праздничных площадках найдется место и для фотозон с трансляцией контента в Интернет, торговых павильонов с широким ассортиментом символики праздника и тюменскими сувенирами. Поделиться фото и впечатлениями в соцсетях смогут все те, кто будет подписывать свои снимки хэштегами #МЫЕДИНЫ, #МОЯСТРАНА и #МОЯРОССИЯ.

В рамках региональной программы празднования Дня народного единства перед школьными каникулами в образовательных учреждениях проведут открытые уроки, посвященные Дню народного единства. В них примут участие политические деятели области, преподаватели вузов, родители и общественники. А в Тобольске 28 октября состоится всероссийский молодежный конкурс военно-патриотической песни "Димитриевская суббота".