Владимир Якушев встретился с представителями китайской энергетической компании

admtyumen.ru

Рабочую встречу с делегацией китайской энергетической компании CEFC провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Исполнительный директор CEFC Чжан Синь отметил, что компания развивает взаимодействие в энергетической и финансовой сферах в разных странах. В числе приоритетов - регионы и государства, расположенные вдоль "Шелкового пути".

На первой ознакомительной встрече стороны наметили возможные взаимовыгодные направления для сотрудничества. Представители китайской компании проявили интерес к логистической и энергетической сферам, а также пищевой промышленности региона и развитию интернет-торговли.

Программа визита в Тюменскую область делегации компании CEFC была достаточно насыщенной. Ее представители посетили Западно-Сибирский инновационный центр", ознакомились с возможностями индустриальных парков, в том числе ишимского агроиндустриального парка, IT-проектами. Побывали на Тюменском промышленном узле, где осмотрели заводы УГМК сталь, Шлюмберже, Бентек, Фатум, Антипинский нефтеперерабатывающий завод, завод Бейкер Хьюз. Кроме того, посетили завод KNAUF Insulation, Тюменский фанерный завод, Логоцентр X5 Retail Group.

Гости поделились своими впечатлениями об увиденном, высказали предложения по развитию сотрудничества и желание наладить общение и взаимопонимание, чтобы оно в будущем переросло в конкретные практические проекты. Владимир Якушев поблагодарил китайских коллег за внимание к региону и представил предложения, которые могут быть интересны для обеих сторон.

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Соб. инф.