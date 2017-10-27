В Тюменской области станет больше теплиц для выращивания лесных культур

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Объемы по выращиванию стандартного посадочного материала лесных культур будут увеличены в 2018 году более чем на 6 млн штук. Это связано со строительством новых теплиц в Тюменской области.

Лесники также планируют увеличить посевы в лесных питомниках почти на 4 га и объемы мероприятий по агротехническим уходам за лесными культурами.

Как сообщили в областном департаменте лесного комплекса, в Тюменской области площадь лесовосстановительных мероприятий по государственному заданию из года в год превышает площадь сплошной рубки леса. Участники рабочего совещания, которое состоялось на базе Тюменского лесотехникума, выразили уверенность, что динамика будет сохраняться, это позволит в итоге достигнуть главной цели – существенно сократить фонд лесовосстановления.

Дополнительные объемы лесники готовы взять на себя и для повышения эффективности охраны лесов от пожаров. В частности, в 2018 году они намерены увеличить устройство и уход за минполосами на 382 км и 171,6 км соответственно, а обустройство мест отдыха граждан, пребывающих в лесах на 16 штук.

Что касается 2017 года, по ряду мероприятий лесничества уже показывают стопроцентное выполнение планов. Это благоустройство зон отдыха, проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов, создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров и реконструкция уже имеющихся. Также на 100% выполнены работы по посадке лесных культур.

В настоящее время лесники завершают работы по содействию естественному возобновлению, подготовке почвы под культуры следующего года, рубкам, уходу за молодняками.