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Подготовка к Универсиаде-2019 в России идет по графику

12:59 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Универсиада-2019, фото - rosspending.ru

Подготовка к всемирной зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске идет в соответствии с графиком. Об этом заявил министер спорта РФ Павел Колобков.

Напомним, глава спортивного ведомства побывал с рабочим визитом в Красноярске, где принял участие в праздновании 500 дней до старта Универсиады. Он подчеркнул, что в 2019 году всех ждет большой спортивный праздник.

Общая стоимость проведения Универсиады в Красноярске пока не называется, объем инвестиций оценивается в 45 млрд рублей. Около 31 млрд рублей для этого направят из федерального бюджета.

Ряд объектов возводятся в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ". В их числе многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта" и комплекс "Академия биатлона".

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта, сообщает пресс-службы ФЦП Министерства спорта РФ.

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Теги: спортивный центр , универсиада

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