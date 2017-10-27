СИБУР и Минприроды запустили совместный проект "Разделяй правильно"

фото Тобольской промплощадки

Совместный проект "Разделяй правильно" запустила компания СИБУР и Минприроды России.

Подписи на документе поставили заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов и член правления – управляющий директор группы СИБУР Павел Ляхович. Подписание соглашения прошло в рамках заседания организационного комитета по подготовке и проведению V Всероссийского съезда по охране окружающей среды и II международной выставки-форума "ЭКОТЕХ".

Уникальный социальный проект-инициатива, реализуемый в рамках Года экологии в России, включает в себя комплекс мероприятий и акций по раздельному сбору коммунальных отходов и их утилизации. Он призван объединить усилия организаций, граждан и государства для формирования системы раздельного сбора и утилизации коммунальных отходов, отказа от захоронения отходов в пользу вторичной переработки.

Цель проекта "Разделяй правильно" – создать объединение общественных организаций, бизнеса, государственных органов, органов муниципального управления, а также других организаций и граждан России, для того, чтобы разрабатывать и внедрять наилучшие новые эффективные практики раздельного сбора, проводить эколого-просветительскую работу с населением и популяризировать правильную утилизацию отходов.

В рамках проекта "Разделяй правильно" уже имеется опыт успешного сотрудничества с рядом российских компаний. Эти инициативы были реализованы в течение 2017 года, объявленного в России Годом экологии.

В частности, в начале года стартовала уникальная экологическая акция "Баскетботл", на сегодняшний день ставшая частью проекта "Разделяй правильно". "Баскетботл" – акция по ответственному отношению к отходам пищевого пластика, инициированная Единой Лигой ВТБ при поддержке Минприроды России и компании СИБУР. Собранный на матчах Единой Лиги ВТБ пластик перерабатывается в новые продукты потребления – одежду, упаковку, дорожные материалы и прочее.

Итоги реализации проекта "Разделяй правильно" будут подведены в рамках выставки-форума "ЭКОТЕХ" в декабре 2017 года, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Напомним, в феврале 2017 года в Тобольске стартовала акция "Вторая жизнь пластика". В ее рамках установили 50 баков для раздельного сбора пластика и его дальнейшей переработки. Проект запустила администрация Тобольска совместно с СИБУРом и "Тюменским заводом полимерных изделий".

Проект является логическим продолжением акции #ФормулаПолимера, организованной весной 2014 года, в рамках которой силами горожан было собрано и переработано более 14 тонн пластика. После вторичной переработки были изготовлены тысяча пар бахил для городской поликлиники и спортивная одежда для детской хоккейной команды. После окончания акции в администрацию города обратились жители с просьбой продолжить сбор пластика, инициативу поддержали. Были установлены три экспериментальных контейнера в разных школах города, в течение двух месяцев шло апробирование конструкций, в результате была выбрана наиболее удобная. Параллельно на экспериментальных площадках проходили уроки повышения экологической грамотности школьников.