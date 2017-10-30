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Социальный проект FamilyGO пройдет в Тюмени в ноябре

08:19 30 октября 2017 | mobile | | print версия для печати

Семейный проект FamilyGO, ориентированный на семей с подростками в возрасте 11-15 лет, состоится в Тюмени 11 и 12 ноября.

Состоять он будет из двух блоков. В образовательном смогут поучаствовать все желающие, а интерактивный блок будет отличаться строгим ограничением по количеству семей-участников.

11 ноября в рамках проекта в мультицентре "Моя территория" состоится лекция, на которой один из ведущих тюменских психологов расскажет о специфике взаимодействия с подростками и ответит на вопросы родителей.

12 ноября пройдет квест для 10 семей, каждой из которых по индивидуальному маршрутному листу нужно будет пройти серию станций.

Как рассказали корреспонденту ИА "Тюменская линия" организаторы мероприятия, за каждой семьей будет закреплен психолог, который и после квеста продолжит с ними работу.

"Мероприятие проводится в первую очередь для тех, у кого есть трудности в понимании с ребенком-подростком, кто хочет научиться понимать друг друга и договариваться. Задача квеста - совместно пройти все задания, во время которых будут выявлены внутрисемейные проблемы и причины нарушений коммуникаций. А закрепленный за семьей психолог даст обратную связь и проконсультирует по вопросам взаимоотношений", - пояснила руководитель проекта Каныкей Исаева.

Чтобы стать участником FamilyGO, нужно заполнить соответствующую заявку в официальной группе проекта "ВКонтакте". 

Отметим, семейный проект был презентован на грантовом конкурсе "Моя идея" и получил поддержку в размере 50 тыс. рублей.

Любовь Голышева

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Теги: НКО , подростки , семья , психология

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