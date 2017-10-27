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Тюменские общественники помогают разбираться в нормативных вопросах

12:37 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Консультации для граждан и помощь в решении вопросов нормативно-правового регулирования – главная задача общественного совета при департаменте имущественных отношений Тюменской области.

Этот факт отметил заместитель директора департамента Владимир Третьяков на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Создание общественных советов – закономерный этап развития государственного управления. Деятельность органов госвласти становится более открытой, общественный контроль усиливается, законов все больше. Соответственно, у граждан растет количество вопросов. Например, почему закон должен выглядеть именно так и почему нельзя принять к нему поправки. Обычно чиновникам сложно объяснить все нюансы нормотворчества, и общественный совет в этом очень помогает", - рассказал Владимир Третьяков.

По его словам, это больше консультативный орган. За полтора года работы совет провел 33 заседания, в том числе два выездных – на птицефабрику "Боровская" и аэропорт "Рощино". Также члены совета участвовали в заседаниях департамента, встречались с жителями, обсуждали возможности внесения изменений в законодательство. Среди них – поправки в Гражданский кодекс РФ, регулирующие порядок признания права собственности на самовольную постройку, снижение платы за увеличение площади земельных участков, проблемы гаражных кооперативов, вопросы предоставления земельных участков многодетным семьям.

"Это очень сложные вопросы, хотя кажутся простыми. Например, многих интересует, почему размер земельного участка не зависит от количества детей в семье. Было бы логично: чем больше детей – тем больше площадь участка. На самом деле все не так просто: это влечет изменения в проектах планировки, сложности в формировании очередности, чтобы не получилось так, что у нас есть ограниченное количество земли и ее сразу получила одна семья, а остальные долго ждут только потому, что детей у них меньше", - пояснил председатель общественного совета Николай Когошвили.

Подобные вопросы его коллегам приходится решать постоянно. Чтобы деятельность совета была более открытой и обратиться в него могли жители всей области, создана группа в социальной сети ВКонтакте. Также, по словам Николая Когошвили, здесь ждут от граждан обратной связи.

"Все члены общественного совета – люди с активной гражданской позицией. Мы готовы помогать, пояснять, но ждем и конструктивных предложений по улучшению нашей работы. Общественный совет открыт и продолжит деятельность и в 2018 году", - заключил он.

Евгения Шевцова

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Теги: Владимир Третьяков , Николай Когошвили , законодательство , общественники , общественный совет

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