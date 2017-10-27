Следователя Ноябрьска уличили в фальсификации

Следователя Ноябрьска уличили в фальсификации. Фото УМВД по Тюмени

За фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении осудили бывшего старшего следователя МВД России по Ноябрьску, сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Приговор бывшему полицейскому вынес Ноябрьский городской суд 15 сентября 2017 года. Судебное разбирательство выяснило, что старший следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления кража нефтепродуктов в крупном размере. В сентябре 2016 года госслужащий сфальсифицировал протоколы допроса двух свидетелей, а также протоколы очных ставок между ними и обвиняемым, вписав в них не соответствующие действительности сведения о времени, месте и самом факте проведения следственных действий, дачи показаний свидетелями об обстоятельствах хищения нефтепродуктов.

Сфальсифицированные данные привели в обвинительном заключении в качестве доказательств, подтверждающих вину подследственного в совершении тяжкого преступления. Уголовное дело направили в прокуратуру Ноябрьска для утверждения обвинительного заключения.

В прокуратуре Ноябрьска установили фальсификации доказательств. Их признали недопустимыми, а уголовное дело вернули для допрасследования. В следственный орган направили материалы для решения вопроса об уголовном преследовании старшего следователя. Доследственная проверка показала факт фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении. Следователи возбудили уголовное дело УК РФ по статье 303 "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности".

Государственный обвинитель назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок два года. Приговор суда вступил в законную силу.