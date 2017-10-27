up

27.10.2017 пятница

EUR 68.289

USD 57.7643

В Тюмени -1..-3 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Следователя Ноябрьска уличили в фальсификации

17:18 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Следователя Ноябрьска уличили в фальсификации. Фото УМВД по Тюмени

За фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении осудили бывшего старшего следователя МВД России по Ноябрьску, сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Приговор бывшему полицейскому вынес Ноябрьский городской суд 15 сентября 2017 года. Судебное разбирательство выяснило, что старший следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления кража нефтепродуктов в крупном размере. В сентябре 2016 года госслужащий сфальсифицировал протоколы допроса двух свидетелей, а также протоколы очных ставок между ними и обвиняемым, вписав в них не соответствующие действительности сведения о времени, месте и самом факте проведения следственных действий, дачи показаний свидетелями об обстоятельствах хищения нефтепродуктов.

Сфальсифицированные данные привели в обвинительном заключении в качестве доказательств, подтверждающих вину подследственного в совершении тяжкого преступления. Уголовное дело направили в прокуратуру Ноябрьска для утверждения обвинительного заключения.

В прокуратуре Ноябрьска установили фальсификации доказательств. Их признали недопустимыми, а уголовное дело вернули для допрасследования. В следственный орган направили материалы для решения вопроса об уголовном преследовании старшего следователя. Доследственная проверка показала факт фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении. Следователи возбудили уголовное дело УК РФ по статье 303 "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности".

Государственный обвинитель назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок два года. Приговор суда вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: уголовное дело , следствие , прокуратура , расследование , следственный комитет , МВД

Последние новости

18:56 Тюменцы аккуратно выплачивают ипотечные кредиты
18:54 Средства в помощь больным раком детям собрали жители Ишима
18:07 Тюменцам предлагают контролировать уборку снега
17:55 28 октября - события дня
17:44 Тюменских трудных подростков научат танцевать Hip-Hop
17:40 Социальный проект "Шанс" попал в Топ-6 рейтинга Google Фото
17:29 Воспитанники "Аванпоста" посетили пожарную часть Фото
17:18 Следователя Ноябрьска уличили в фальсификации
17:07 Опыт федеральных образовательных инновационных площадок обсудили в Тюмени
17:00 Тюменским водителям пожелали безопасных дорог и вежливых пассажиров
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменцы аккуратно выплачивают ипотечные кредиты

Владимир Якушев обсудил с профсоюзными лидерами региона итоги совместной работы

По поручению главы региона в Заводоуковске отремонтируют больницу

Политика

Тюменцы обменялись опытом с молодыми законодателями Челябинска

Тюменская городская ветеранская организация отпраздновала тридцатилетие

Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

Экономика

TH True Milk планирует построить в Тюменской области четыре молочных комплекса

Работы по замене участка теплосети в районе Мельникайте в Тюмени завершены досрочно

Спрос на розничные кредиты ВТБ в Тюмени вырос на треть

Общество

Средства в помощь больным раком детям собрали жители Ишима

Тюменцам предлагают контролировать уборку снега

28 октября - события дня

Спорт

Спартакиада тюменских предприятий выявит сильнейших в дартсе

Объекты Универсиады-2019 смогут принимать мировые соревнования

Универсиада-2019 повлияет на имидж Красноярского края

Происшествия

В Югре расследуют дело об избиении девочки из Таджикистана

Тюменский водитель отправлен в колонию за пьяную езду

Уралец до смерти забил своего коллегу в Тобольске
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+