Тюменцы аккуратно выплачивают ипотечные кредиты

admtyumen.ru

Около 76 тыс. ипотечных кредитов выдано в регионе, начиная с 2012 года. Сегодня ипотеку выплачивают порядка 50 тыс. тюменских семей. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, выступая на заседании совета по реализации приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".

"Тюменская область - один из лучших регионов России по качеству ипотечного кредитного портфеля в банковской группе ВТБ. Серьезных проблем с выплатой ипотечных кредитов нет. Если в среднем по стране доля некачественных кредитов составляет от 6 до 8 процентов, то в нашем регионе - менее трех процентов", - сообщил руководитель розничного банка ВТБ по Тюменской области Тариф Ромашкин.

Вице-президент "Запсибкомбанка" Андрей Шевелев поддержал коллегу, подтвердив, что обстановка с ипотечными кредитами в регионе очень хорошая.

"Несмотря на то, что в 2016 году мы не слишком активно развивали рынок ипотечного кредитования, отмечен его двукратный рост. Общий объем ипотечных кредитов, выданных жителям областного центра и юга области в 2017 году, составил около 4 миллиардов рублей. Немалую часть кредитов пришлось реструктуризировать, чтобы пойти навстречу людям, попавшим в сложное финансовое положение, но просрочка по выплатам составляет менее двух процентов", - рассказал он.

По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, органы власти, риэлторы, банки, застройщики и сетевые компании должны совместными усилиями регулировать баланс на рынке жилой недвижимости.

"Конечно, уже начатые дома необходимо достраивать, но началу 2018 года надо подготовить предложения о том, сколько жилья нам необходимо на рынке, и не стимулировать закройщиков строить больше, чем можно реализовать на региональном рынке", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко