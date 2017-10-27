up

27.10.2017 пятница

EUR 68.289

USD 57.7643

В Тюмени -1..-3 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Тюменцы аккуратно выплачивают ипотечные кредиты

18:56 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Около 76 тыс. ипотечных кредитов выдано в регионе, начиная с 2012 года.  Сегодня ипотеку выплачивают порядка 50 тыс. тюменских семей. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, выступая на заседании совета по реализации приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".

"Тюменская область - один из лучших регионов России по качеству ипотечного кредитного портфеля в банковской группе ВТБ. Серьезных проблем с выплатой ипотечных кредитов нет. Если в среднем по стране доля некачественных кредитов составляет от 6 до 8 процентов, то в нашем регионе - менее трех процентов", - сообщил руководитель розничного банка ВТБ по Тюменской области Тариф Ромашкин.

Вице-президент "Запсибкомбанка" Андрей Шевелев поддержал коллегу, подтвердив, что обстановка с ипотечными кредитами в регионе очень хорошая.

"Несмотря на то, что в 2016 году мы не слишком активно развивали рынок ипотечного кредитования, отмечен его двукратный рост. Общий объем ипотечных кредитов, выданных жителям областного центра и юга области в 2017 году, составил около 4 миллиардов рублей. Немалую часть кредитов пришлось реструктуризировать, чтобы пойти навстречу людям, попавшим в сложное финансовое положение, но просрочка по выплатам составляет менее двух процентов", - рассказал он.

По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, органы власти, риэлторы, банки, застройщики и сетевые компании должны совместными усилиями регулировать баланс на рынке жилой недвижимости.

"Конечно, уже начатые дома необходимо достраивать, но началу 2018 года надо подготовить предложения о том, сколько жилья нам необходимо на рынке, и не стимулировать закройщиков строить больше, чем можно реализовать на региональном рынке", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Евгений Заболотный , ипотека , жилищное строительство , Владимир Якушев

Последние новости

18:56 Тюменцы аккуратно выплачивают ипотечные кредиты
18:54 Средства в помощь больным раком детям собрали жители Ишима
18:07 Тюменцам предлагают контролировать уборку снега
17:55 28 октября - события дня
17:44 Тюменских трудных подростков научат танцевать Hip-Hop
17:40 Социальный проект "Шанс" попал в Топ-6 рейтинга Google Фото
17:29 Воспитанники "Аванпоста" посетили пожарную часть Фото
17:18 Следователя Ноябрьска уличили в фальсификации
17:07 Опыт федеральных образовательных инновационных площадок обсудили в Тюмени
17:00 Тюменским водителям пожелали безопасных дорог и вежливых пассажиров
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Тюменцы аккуратно выплачивают ипотечные кредиты

Владимир Якушев обсудил с профсоюзными лидерами региона итоги совместной работы

По поручению главы региона в Заводоуковске отремонтируют больницу

Политика

Тюменцы обменялись опытом с молодыми законодателями Челябинска

Тюменская городская ветеранская организация отпраздновала тридцатилетие

Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

Экономика

TH True Milk планирует построить в Тюменской области четыре молочных комплекса

Работы по замене участка теплосети в районе Мельникайте в Тюмени завершены досрочно

Спрос на розничные кредиты ВТБ в Тюмени вырос на треть

Общество

Средства в помощь больным раком детям собрали жители Ишима

Тюменцам предлагают контролировать уборку снега

28 октября - события дня

Спорт

Спартакиада тюменских предприятий выявит сильнейших в дартсе

Объекты Универсиады-2019 смогут принимать мировые соревнования

Универсиада-2019 повлияет на имидж Красноярского края

Происшествия

В Югре расследуют дело об избиении девочки из Таджикистана

Тюменский водитель отправлен в колонию за пьяную езду

Уралец до смерти забил своего коллегу в Тобольске
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+