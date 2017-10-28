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Тюменский "Рубин" с минимальным счетом уступил ХК "Саров"

14:40 28 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги в гостях уступил ХК "Саров" - 0:1.

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, для сибирской дружины это противостояние стало матчем упущенных возможностей. Гости двое перебросали своих соперников. Рубиновцы уверенно провели первый период. Довольно остро действовал проводивший дебютный матч за тюменский клуб нападающий Антон Угольников. Во втором отрезке игроки обеих команд заработали по четыре минуты штрафа. Подопечным Владислава Хромых вновь удалось добиться заметного перевеса по броскам в створ ворот. Тем не менее, конвертировать энергию в результат они не смогли. В ряде эпизодов хозяев спас вратарь Николай Мольков.

В заключительном отрезке у "Рубина" было одно меньшинство, ставшее для него роковым. На 51-й минуте Роман Коньков подставил клюшку под бросок партнёра, и шайба оказалась в сетке. "Рубин" организовал осаду владений "Сарова", которая продолжалась несколько минут. Затем Назаров уступил место на площадке полевому игроку. До финальной сирены рубиновые пытались спасти матч, но саровские хоккеисты победу сохранили.

Теперь 29 октября тюменская команда встретится в Пензе с "Дизелем".

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Теги: хоккей , ХК Рубин

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