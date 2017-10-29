Домашние животные могут защитить от астмы, считают ученые

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Присутствие собаки в доме снижает риск возникновения экземы и развития астмы у младенцев. К таким выводам пришли ученые и США в рамках конгресса Американской ассоциации изучения аллергии, астмы и иммунологии, пишет "РИА Новости".

Специалисты проанализировали уровень заболеваемости аллергической экземой у детей, чьи матери во время беременности проводили с домашними собаками как минимум час в день. Оказалось, что в этом случае высыпания у новорожденных появлялись значительно реже. Однако положительный эффект по мере взросления ребенка снижался и к десяти годам сходил на нет.

Ученые также выяснили, что присутствие четвероногих в доме смягчает специфические симптомы у детей с аллергической астмой. Основную роль здесь играют бактерии, носителями которых являются питомцы. Однако положительный эффект не распространяется на тех, кто страдает от аллергии на собак.