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В Тобольске создано новое надзорное подразделение

13:54 30 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: прокуратура РФ

Тобольская межрайонная прокуратура образована на базе прокуратур Тобольска и Тобольского района 30 октября. Приказ об этом подписал генеральный прокурор  Российской Федерации.

Обязанности Тобольского межрайонного прокурора в настоящее время исполняет Айрат Гуссамов.

Во вновь созданном подразделении 31 работник. Как сообщает прокуратура Тюменской области в штат входят прокурор, четыре заместителя, семь старших помощников, 14 помощников, два старших специалиста, один старший инспектор-делопроизводитель и два водителя.

Тобольская межрайонная прокуратура находится по тому же адресу, по которому ранее располагались прокуратуры Тобольска и Тобольского района: 626150, г. Тобольск, 10 микрорайон, 27. Телефоны приемной: 8(3456)24-19-72, канцелярии -  24-34-02. Электронная почта: tbsk-cyti-prok@rambler.ru

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Теги: прокуратура

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