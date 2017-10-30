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Повелитель танцев выступит на сцене тюменской филармонии

16:27 30 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
qtoplife.com

Всемирно известный хореограф Майкл Флэтли представит танцевальное шоу "Lord of the Dance" на сцене тюменской филармонии 3 ноября. Знаменитый коллектив посетит Тюмень в рамках юбилейного турне, посвященного двадцатилетию ансамбля.

Ирландские танцы-кейли обрели мировую популярность благодаря проекту "Riverdance". Майкл Флэтли покинул этот коллектив, находящийся на пике популярности, для того, чтобы создать еще более грандиозное творение. Самое знаменитое ирландское шоу появилось на свет за пределами Ирландии. Его создатель родился в Чикаго и называет себя ирландским американцем. В основе концертной программы проекта лежат танцевальные номера в стиле фэнтези, созданные по сюжетам кельтских легенд. Повелитель танцев на сцене противостоит темному лорду Дону Дорха и побеждает его с помощью Маленького духа.

Музыку для проекта написал бывший банковский служащий, давний приятель Флэтли Ронан Хардиман. В молодости он оставил скучный офис для того, чтобы заниматься любимым делом. Рожденный в Дублине, Хардиман в своем творчестве не мог пройти мимо кельтской мифологии. Результатом совместного творчества стал "Lord of the Dance".  

Двадцать лет назад Флэтли представил свое творение дублинской публике.  С тех пор Повелитель танцев объездил со своей труппой весь мир. Выступал на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, других знаменитых аренах, а также на инаугурации Дональда Трампа. На "Уэмбли" коллектив выдал марафон длиною в двадцать одно представление! Есть свои рекорды и у лидера коллектива. Знаменитый хореограф два раза становился самым быстрым танцором чечетки в мире. Совсем скоро он покажет свое шоу на тюменской сцене.

Билеты на грандиозное представление можно приобрести в кассах филармонии за 1 тыс. 700-5 тыс. рублей. А также можно испытать удачу и поучаствовать в розыгрыше билетов за репост, который проводит сообщество "Афиша Тюмень".

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Теги: танцы , Тюменская филармония , концерт , шоу

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