Владимир Якушев обратился к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий

фото ИА "Тюменская линия"

В День памяти жертв политических репрессий мы с горечью вспоминаем о трагических событиях в истории нашей страны, об искалеченных людских судьбах, о расправе тоталитарного режима над собственным народом. Об этом в обращении к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Уже восемь десятилетий минуло с 1937 года, когда Большой террор захлестнул нашу Родину, но горечь утраты всё также наполняет наши сердца. Волна репрессий не обошла и наш край. Напоминанием о массовых расстрелах безвинных служат мемориал, установленный в Тюмени во дворе бывшего здания НКВД, памятник на территории Тобольского кремля у стен Тюремного замка, а также поклонный крест у Богоявленского собора в Ишиме, куда десятки людей каждый год приходят почтить память своих земляков", - говорится в обращении.

Владимир якушев подчеркнул, что всем нужно твердо запомнить те страшные страницы истории, чтобы не допускать их повторения. "Наш долг донести до молодого поколения выстраданную миллионами жертв истину — никакие идеологические цели не могут быть выше ценности человеческой жизни и свободы", - отметил глава региона.