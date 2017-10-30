Погода войдет в климатическую норму

Фото ИА "Тюменская линия"

Юг Тюменской области останется на периферии антициклона с 30 октября по 5 ноября.

По данным центра ФОБОС, осадки возможны лишь местами, а температура воздуха будет держаться в пределах климатической нормы.

Первая половина недели окажется теплее, чем вторая. 30 и 31 октября и первые дни ноября синоптики обещают от нуля до плюс 2 градусов днем. Ночью температура тоже будет плюсовой, но от наледи на дорогах это не избавит. Автомобилистам в это время советуют быстрее переходить на шипованные шины и неукоснительно соблюдать правила движения, а пешеходам выбирать устойчивую обувь с нескользящей подошвой.

С 3 по 5 ноября погода будет неустойчивой: днем от минус 2 до плюс 2, ночью около нуля. Местами возможен небольшой снег. Также все дни ожидается переменная облачность и ветер от 3 до 7 м/с.

Евгения Шевцова