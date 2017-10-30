Два тюменца и тоболяк признаны лучшими мастерами народных промыслов региона

Фото: ТИАМЗ

Михаил Турышев, Святослав Шитов и Людмила Шатохина признаны лучшими мастерами художественных промыслов региона.

Областной этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда" в отрасли "Народные художественные промыслы" состоялся в Тобольском музее-заповеднике. Во Дворце Наместника участники из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима и Упоровского района в течение четырех часов выполняли работу в трех номинациях - обработка кости, дерева и изготовление традиционной куклы.

Лучшим мастером по художественной обработке кости, рога назван тоболяк Михаил Турышев. Лучший мастером по дереву - тюменец Святослав Шитов. Лучшим мастером по изготовлению традиционных кукол - тюменка Людмила Шатохина.

Победители в феврале 2018 года представят Тюменскую область на федеральном этапе конкурса "Славим человека труда" в Салехарде, сообщает Тобольский музей-заповедник.