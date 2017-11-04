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Ворлдскиллс Россия объявляет конкурс на лучший "табурет будущего"

08:01 04 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
worldskills.ru

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" объявляет конкурс среди молодых краснодеревщиков на лучший "табурет будущего". Победитель и двое призеров получат возможность проявить себя и попасть в расширенный состав национальной сборной WorldSkillsRussia по компетенции "Изготовление мебели".

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо создать из дерева "табурет будущего" и выложить в Instagram две фотографии: одну – себя со своей работой и вторую – результат своего труда. В описании под фотографиями необходимо поставить хештеги #WorldSkillsRussia и #ВпередРоссия.

Авторы трех лучших изделий будут приглашены в Москву с 20 по 24 ноября на площадку компетенции "Производство мебели" WorldSkills Russia на выставке "Мебель-2017", где международный эксперт WorldSkills Russia проведет отбор кандидатов в расширенный состав национальной сборной по компетенции "Изготовление мебели".

К участию принимаются специалисты в возрасте до 24 лет. Работы принимаются до 13 ноября 2017 года включительно. Имена победителей будут объявлены 14 ноября 2017 года. По всем вопросам об условиях конкурса можно обратиться по адресу torosyan.a@worldskills.ru

Соб. инф.

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Теги: WorldSkills Russia , подготовка кадров

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