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В Тюмени создан центр экспертизы контрактной деятельности

14:38 31 октября 2017 | mobile | | print версия для печати

Создание в Тюмени центра экспертизы контрактной деятельности позволит исключить мощный коррупциогенный фактор в сфере государственных закупок и аукционов. Так прокомментировал губернатор Владимир Якушев подписание соглашения о взаимном сотрудничестве Тюменского государственного университета и региональной Торгово-промышленной палаты о создании центра экспертизы контрактной деятельности, которое состоялось в рамках торжественного собрания, посвященного 25-летию Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

"Сегодня специалистов в этой области у нас не так много, а как показывает практика, ошибки именно в этом направлении создают массу проблем для предприятий, для бюджетной сферы, для всех, кто участвует в этом процессе, - пояснил он. - Ошибки всегда чреваты тем, что не вовремя делаются поставки, несвоевременно выполняются работы и взаимные обязательства. А это ведет к потере времени, средств, а порой приводит и к судебному разбирательству".

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков подчеркнул, что решение о создании центра экспертизы контрактной деятельности было принято совместно с давним партнером вуза – Торгово-промышленной палатой Тюменской области. "Кафедра конкурентного права и антимонопольного регулирования, которую мы создали при поддержке антимонопольного комитета, позволили нам подготовить соответствующие предложения и создать центр экспертизы контрактной деятельности. Мы думаем, что такой центр позволит более динамично развиваться тюменскому бизнесу и неукоснительно соблюдать положения законов о контрактной деятельности", - сообщил он.

26 апреля 2017 года Тюменский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве с управлением Федеральной антимонопольной службой по Тюменской области. Согласно решению ученого совета от 26 апреля 2017 года в университете создана базовая кафедра конкурентного права и антимонопольного регулирования. Основная задача базовой кафедры – повышение качества практической подготовки обучающихся путем эффективной интеграции опыта ведомства, науки и высшего образования.

При ТПП ТО создан центр экспертизы контрактной деятельности, который оказывает следующие услуги: содействие в наращивании научного потенциала центра, повышение практических знаний работников центра путем интеграции практических знаний и науки; оказание услуг в сфере государственных и муниципальных закупок; включая информационно – консультационные услуги, услуги по Федеральному закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", по Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; оказание услуг по сопровождению участия в закупках, в т.ч.: мониторинг (поиск) закупок, анализ закупок по конкретной продукции за определенный период, анализ документов по процедуре закупки на соответствие требованиям действующего законодательства, подготовка заявки на участие в процедуре закупки, выдача усиленной электронной подписи, помощь в аккредитации на электронных торговых площадках; защита интересов в судебном порядке (по 223-ФЗ, 44-ФЗ и др. профильным вопросам центра), защита интересов в административном порядке (по 223-ФЗ, 44-ФЗ и другим профильным вопросам цЦентра); организация и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере закупок; организация и проведение семинаров, вебинаров, круглых столов, тренингов и прочих мероприятий по 223-ФЗ, 44-ФЗ и другим профильным вопросам центра.

Борис Олейник

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Теги: ТюмГУ , центр экспертизы контрактной деятельности , Владимир Якушев , ТПП ТО , Валерий Фальков

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