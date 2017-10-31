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Тюменские водолазы подняли со дна севастопольской бухты корабельную бочку

15:43 31 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Аванпост

Четыре опытных сотрудника отделения прикладной и специальной подготовки Дворца творчества и спорта "Пионер" вошли в состав научной команды, участвовашей в подводно-археологической экспедиции Института востоковедения РАН в Севастополе. 

Как сообщает центр "Аванпост", тюменские водолазы занимались гидролокацией и предварительной разведкой дна бухт Севастополя. Они составляли карты потенциально интересных для подводных археологов объектов.

Также им удалось найти и поднять в бухте Голландия дореволюционную корабельную швартовочную бочку. Шесть часов длились работы по откапыванию, размыву грунта, остропке и подъему на поверхность. Бочка станет экспонатом местного музея. 

Тюменцы планируют и дальше сотрудничать  с Институтом Востоковедения РАН и Центром морских исследований и технологий Севастопольского государственного университета, продолжая исследования береговой линии и морского дна. Следующая экспедиция пройдет в июне-июле 2018 года.

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Теги: Аванпост , ДИ Пионер , Севастополь

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