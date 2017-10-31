Тюменские водолазы подняли со дна севастопольской бухты корабельную бочку

Фото: Аванпост

Четыре опытных сотрудника отделения прикладной и специальной подготовки Дворца творчества и спорта "Пионер" вошли в состав научной команды, участвовашей в подводно-археологической экспедиции Института востоковедения РАН в Севастополе.

Как сообщает центр "Аванпост", тюменские водолазы занимались гидролокацией и предварительной разведкой дна бухт Севастополя. Они составляли карты потенциально интересных для подводных археологов объектов.

Также им удалось найти и поднять в бухте Голландия дореволюционную корабельную швартовочную бочку. Шесть часов длились работы по откапыванию, размыву грунта, остропке и подъему на поверхность. Бочка станет экспонатом местного музея.

Тюменцы планируют и дальше сотрудничать с Институтом Востоковедения РАН и Центром морских исследований и технологий Севастопольского государственного университета, продолжая исследования береговой линии и морского дна. Следующая экспедиция пройдет в июне-июле 2018 года.