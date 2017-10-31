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В 2018 году в регионе будут сохранены все основные меры господдержки предпринимательства

16:38 31 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области, несмотря на непростые сложившиеся экономические условия, все основные меры государственные поддержки предпринимательства из регионального бюджета в 2018 году будут сохранены на прежнем уровне.

Об этом сообщил губернатор Владимир Якушев на торжественном собрании, посвященном 25-летию Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

"Запланирована государственная поддержка в форме субсидирования технического перевооружения, в том числе субсидирования развития лизинга оборудования и затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным промышленными предприятиями с российскими кредитными организациями, - пояснил он, отвечая на вопросы представителей деловых кругов Тюмени. - Кроме того, в 2018 году сохранится возмещение нефте- и газодобывающим компаниям 5% стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных ресурсов, произведенных на предприятиях, зарегистрированных и имеющих производственные мощности в Тюменской области. Главная цель данной меры государственной поддержки - стимулирование закупок нефтегазовых компаний у тюменских предприятий, производящих импортозамещающее оборудование и прочие материально-технические ресурсы".

За 9 месяцев 2017 года продукция была закуплена у 20 предприятий региона на сумму около 1,7 млрд рублей. Наибольшая доля заказанного и оплаченного оборудования приходится на промышленные предприятия, такие, как ОАО "ГМС Нефтемаш", ООО НПП "Сиббурмаш", ООО "Профиль", ОАО "Сибнефтемаш", АО "Нефтепроммаш" и другие.

В рамках государственной программы Тюменской области "Развитие малого и среднего предпринимательства" до 2020 года" на 2018 год сохранены объемы финансирования основных мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. На уровне 2017 года предусмотрено финансирование субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие лизинга оборудования.

С 2010 года по 2017 год включительно поддержка оказана 59 субъектам деятельности в сфере промышленности. С помощью государственной поддержки приобретено около 1,2 тыс. единиц оборудования и 680 единиц специальной техники. Получатели поддержки в сфере промышленности за это время создали 4,5 тыс. рабочих мест.

Борис Олейник

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Теги: малый и средний бизнес , господдержка , ТПП , Владимир Якушев , предпринимательство , промышленность

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