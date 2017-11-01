От тюменцев ждут креативных предложений по продвижению региона

Тюмень и Тюменская область вышла в активную фазу продвижения туристического потенциала. Представители региона участвуют в выставках, обмениваются опытом с другими регионами.

Об этом обозревателю ИА "Тюменская линия" рассказал директор департамента по туризму и торговле Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Жители других регионов сильно удивляются, когда узнают, насколько город развит, что у нас есть не только нефтевышки и медведи. Если говорить о потенциале и о том, что сейчас привлекает туристов, то конечно, людям хочется видеть что-то новенькое. Для иностранцев есть тур, когда они проезжают по всей стране по Транссибирской магистрали, но существует и интерес к сибирским городам, все их представляют по-особому. У Тюмени здесь большое преимущество, потому что мы современный город, имеющий глубокие исторические корни", - высказал мнение Андрей Пантелеев.

Одной из акций, направленных на продвижение Тюмени и региона, стала возможность бесплатно отправить открытку с изображением популярных туристических мест и событий региона в любую точку земного шара. На открытках можно увидеть Тобольский кремль, набережную Туры, термальные источники, бегущих в собачьих упряжках хаски и многое другое.

"Мы брали то, что передает атмосферу Сибири, атмосферу города. По количеству тираж не ограничен, мы не будем останавливать печатный станок до тех пор, пока все не отправят всем пригласительные и мы не увидим увеличение туристического потока. Надеюсь, что итогом акции станет и волна предложений от тюменцев. Потому что именно жители могут подсказать, что нужно делать и как креативно подходить к встрече гостей на своей территории", - отметил Андрей Пантелеев.

Он добавил, что акции в рамках кампании "Добро пожаловать в Тюменскую область" будут постоянными и сезонными. Они будут не только вовлекать гостей в Тюменскую область, но и мотивировать жителей на организацию и реализацию своих проектов.

Отправить открытку родным и близким можно в ТЦ "Вояж" в будние дни с 17 часов до 21 часа, в выходные дни с 12 часов до 21 часа. Бокс для отправки располагается около эскалатора на первом этаже.

Любовь Голышева