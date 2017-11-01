up

1.11.2017 среда

EUR 67.6434

USD 58.1179

В Тюмени 2..4 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

От тюменцев ждут креативных предложений по продвижению региона

13:10 01 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Тюмень и Тюменская область вышла в активную фазу продвижения туристического потенциала. Представители региона участвуют в выставках, обмениваются опытом с другими регионами.

Об этом обозревателю ИА "Тюменская линия" рассказал директор департамента по туризму и торговле Тюменской области Андрей Пантелеев.  

"Жители других регионов сильно удивляются, когда узнают, насколько город развит, что у нас есть не только нефтевышки и медведи. Если говорить о потенциале и о том, что сейчас привлекает туристов, то конечно, людям хочется видеть что-то новенькое. Для иностранцев есть тур, когда они проезжают по всей стране по Транссибирской магистрали, но существует и интерес к сибирским городам, все их представляют по-особому. У Тюмени здесь большое преимущество, потому что мы современный город, имеющий глубокие исторические корни", - высказал мнение Андрей Пантелеев.

Одной из акций, направленных на продвижение Тюмени и региона, стала возможность бесплатно отправить открытку с изображением популярных туристических мест и событий региона в любую точку земного шара. На открытках можно увидеть Тобольский кремль, набережную Туры, термальные источники, бегущих в собачьих упряжках хаски и многое другое.

"Мы брали то, что передает атмосферу Сибири, атмосферу города. По количеству тираж не ограничен, мы не будем останавливать печатный станок до тех пор, пока все не отправят всем пригласительные и мы не увидим увеличение туристического потока. Надеюсь, что итогом акции станет и волна предложений от тюменцев. Потому что именно жители могут подсказать, что нужно делать и как креативно подходить к встрече гостей на своей территории", - отметил Андрей Пантелеев.

Он добавил, что акции в рамках кампании "Добро пожаловать в Тюменскую область" будут постоянными и сезонными. Они будут не только вовлекать гостей в Тюменскую область, но и мотивировать жителей на организацию и реализацию своих проектов.

Отправить открытку родным и близким можно в ТЦ "Вояж" в будние дни с 17 часов до 21 часа, в выходные дни с 12 часов до 21 часа. Бокс для отправки располагается около эскалатора на первом этаже.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: открытки , Андрей Пантелеев , туризм

Последние новости

15:00 Кошка необычного окраса ищет хозяина
14:49 Тюменца осудят за организацию подпольного казино
14:38 В Тюмени назвали имена победителей регионального этапа чемпионата Abilympics Фото
14:27 В Тюмени осудили мотоциклиста за смерть пенсионерки
14:16 Клиентам Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" стал доступен обновленный интернет-банк
14:05 В Югре расследуют убийство четырех человек
13:54 График работы поликлиник Тюмени в праздничные дни
13:43 Будущее социальной рекламы обсудят за круглым столом
13:32 Тоболяк пойдет под суд за драку с инспектором ДПС
13:21 Тюменских студентов научат создавать качественный контент Фото
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменские участники мирового чемпионата WorldSkills рассказали о трудной борьбе за награды

Тюменские медалисты чемпионата мира WorldSkills поделятся опытом со сверстниками

В 2018 году в регионе будут сохранены все основные меры господдержки предпринимательства

Политика

Юрий Батт избран главой Тобольского района

Работу межмуниципальных координационных советов партии "Единая Россия" обсудили в Югре

Мария Рудзевич назначена директором департамента информатизации Тюменской области

Экономика

Клиентам Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" стал доступен обновленный интернет-банк

В Викуловском районе растет продуктивность мини-ферм

В Викуловском районе развивают систему потребкооперации

Общество

Кошка необычного окраса ищет хозяина

В Тюмени назвали имена победителей регионального этапа чемпионата Abilympics

График работы поликлиник Тюмени в праздничные дни

Спорт

В Тюмени назовут лучших юных дзюдоистов области

В Тюмени дети с сахарным диабетом смогут заниматься мини-футболом бесплатно

Стадион в Увате получил лицензию B от IBU

Происшествия

Тюменца осудят за организацию подпольного казино

В Тюмени осудили мотоциклиста за смерть пенсионерки

В Югре расследуют убийство четырех человек

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+