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Уникальные тюменские открытки отправили в Америку и Китай

11:21 23 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Акция "Подари открытку другу". Фото организаторов.

Более тысячи открыток с изображением туристических мест Тюменской области отправили жители областной столицы в различные города страны и мира за два дня в рамках акции "Подари открытку другу".  

Брендированный бокс высотой почти три метра был установлен в ТЦ "Галерея Вояж" 21 и 22 октября. Любой желающий мог подписать открытку и опустить в почтовый ящик прямо на месте.  Кроме того, вместе с открыткой адресату прилагался купон со скидкой в одно из туристических мест региона.

"Акция вызвала большой ажиотаж среди горожан. Мы заготовили 1 тыс. 100 конвертов, и все они разошлись за выходные. Тюменцы подписывали и отправляли открытки как в ближайшие города нашей области - Тобольск,  Ялуторовск, Ишим, так и в другие регионы. Есть и международные отправления – в США, Болгарию, Китай", - рассказала журналисту ИА "Тюменская линия" одна из организаторов акции Дарья Исаева.

Серия открыток выглядит как картинная мини-галерея с изображением популярных туристических мест и событий региона. Здесь можно увидеть Тобольский кремль, набережную Туры, термальные источники, бегущих в собачьих упряжках хаски и многое другое. Тюменцы могут отправить открытки своим друзьям в любые города России и зарубежья совершенно бесплатно. Кроме того, отправителю дарят магнит с изображением достопримечательностей региона.

"Такой способ коммуникации – отличная возможность рассказать о нашем регионе как можно большему количеству людей. Сейчас, когда популярны мессенджеры и социальные сети, открытка будет не просто сообщением, а памятным подарком близкому и любимому человеку", – отметила директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Акция "Подари открытку другу" проводится в рамках кампании "Добро пожаловать в Тюменскую область". Передвижной бокс будет путешествовать по посещаемым местам Тюмени до 31 декабря.

Отправить открытку в ТЦ "Галерея Вояж" в будние дни можно с 17 часов до 21 часа, в выходные дни с 12 часов до 21 часа. Бокс для отправки располагается около эскалатора на первом этаже.

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Любовь Голышева

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Теги: открытки , туризм , акция

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