В Тюмени осудили мотоциклиста за смерть пенсионерки

sledcom.ru

Мотоциклиста, сбившего на переходе пожилую женщину, осудили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в июле 2015 года тюменца оштрафовали за пьяную езду на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1 год 8 месяцев. Должных выводов он не сделал.

Спустя два года пьяный мужчина сел за руль мотоцикла Yamaha TRX-850, принадлежащего его знакомому. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 84-летнюю женщину. На следующий день от полученных травм она скончалась в больнице.

Водитель признал свою вину в ДТП. Суд назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.