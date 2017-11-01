В Тюмени назвали имена победителей регионального этапа чемпионата Abilympics

Закрытие регионального этапа чемпионата Abilympics. Фото ИА "Тюменская линия"

14 специалистов стали победителями в региональном отборочном этапе Abilympics. Именно они представят Тюменскую область на национальном чемпионате, который пройдет в Москве с 1 по 3 декабря.

В Тюмени итоги двухдневных соревнований подвели в Западно-Сибирском государственном колледже. 75 специалистов с ограниченными возможностями здоровья, из которых большинство — студенты местных учреждений профессионального образования - состязались в 14 компетенциях.

Закрытие регионального этапа чемпионата Abilympics. Фото ИА "Тюменская линия"

Работу участников оценивали 50 экспертов из предприятий, учебных заведений и общественных организаций инвалидов. В этом году соревнования принимали семь площадок Тюмени и области: Западно-Сибирский государственный колледж, колледж информатики и связи ТИУ, Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", ОКБ №1, отделения Всероссийского общества инвалидов, тюменский медицинский колледж, стоматологическая поликлиника №1.

Как уточнила в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" руководитель регионального центра развития Abilympics, директор Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района Ирина Микрюкова, из добавившихся девяти компетенций одной из самых сложных стала "Психология".

Закрытие регионального этапа чемпионата Abilympics. Фото ИА "Тюменская линия"

"Компетенция "Психология" была с очень сложным заданием. И участники, и эксперты единогласно заявили, что задание рассчитано на профессионалов. Также интересной площадкой стала номинация "Слесарное дело". Везде было много участников. Мы надеемся, что в следующем году компетенций будет больше. А вот какие они будут. зависит от участников. Уже сейчас мы готовы обсуждать новые направления с теми, кто хочет посоревноваться", - рассказала она.

Всего в национальном чемпионате представлено 67 компетенций. Традиционно регионы сами решают, какие из них проводить у себя на местах — все зависит от наличия определенных производств, образовательных учреждений и, что немаловажно, заинтересованных людей.

Победителем в компетенции "Психология" стала руководитель ТРООИ "Современный центр психологической помощи и творческого развития "АнФОЛД" ("UnFOLD") Екатерина Уколова. Девушка не скрывала своего удивления и восторга, а также рассказала корреспонденту "Тюменской линии", что наконец-то поняла: психология — это ее стезя.

Закрытие регионального этапа чемпионата Abilympics. Фото ИА "Тюменская линия"

"Я благодарю Вселенную! Благодарю Тюменскую общественную организацию инвалидов, которая пригласила меня выступить в компетенции "Психология"! Благодаря им я оказалась на этом чемпионате. И хочу поблагодарить преподавателей кафедры общей и социальной психологии, которые помогали мне готовиться. Я подошла к этому вопросу очень старательно. Мне хотелось проверить свои силы и подготовиться честно. Для меня это было немного неожиданно и сложновато", - отметила девушка.

Закрытие регионального этапа чемпионата Abilympics. Фото ИА "Тюменская линия"

Она пояснила, что в задании было несколько модулей: психологическое консультирование, диагностика, коррекция и профилактика. Работа проходила с настоящим пациентом в течение дня.

"Теперь я убедилась, что психологией мне надо заниматься. Я конечно и так работаю с ребятами, которым за 18 лет. Сегодня я поняла, что это мое дело. Надо продолжать в том же духе: трудиться, совершенствоваться, изучать новые направления. Я увидела свои ошибки и подчеркнула успехи. Где-то я сильная, а где-то нет. Но это нормально, я живой человек, который постоянно развивается", - отметила Екатерина Уколова.

Закрытие регионального этапа чемпионата Abilympics. Фото ИА "Тюменская линия"

Организация, которую возглавляет девушка, является некоммерческой. На вопрос о постоянном месте работы победитель отвечать не стала: подобные темы уже давно стали неприятными для особых специалистов. Однако, как пояснила директор центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района Ирина Микрюкова, благодаря чемпионату Abilympics ситуация начинает налаживаться.

"Для тех, кто показал себя на чемпионате, круг возможностей по трудоустройству расширился. В чем и состоит основная задача чемпионата. К примеру, у нас есть два выпускника прошлого года, с которыми мы сейчас активно работаем и ищем им работодателя. Это выпускники 2017 года, которые в прошлом году принимали участие в чемпионате", - пояснила Ирина Микрюкова.

Закрытие регионального этапа чемпионата Abilympics. Фото ИА "Тюменская линия"

Она также добавила, что 14 победителей в ближайшее время начинают подготовку к национальному чемпионату. 30 ноября тюменская делегация приезжает в Москву на открытие, а с 1 декабря начинаются соревнования.

"Все будет проходить в 69 павильоне ВДНХ. Если кто-то захочет поддержать земляков в Москве — милости просим! Также второй площадкой станет университет РГСУ. Мы уже поговорили с тренерами и экспертами и планируем проводить тренировки. Будут работать и психологи, потому что состязаться на публике трудно. Тем более людям, которые не привыкли к этому. Наша команда, я уверена, выступит достойно", - подчеркнула Ирина Микрюкова.

Закрытие регионального этапа чемпионата Abilympics. Фото ИА "Тюменская линия"

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области победителями регионального отборочного этапа национального чемпионата Abilympics стали:

"Адаптивная физическая культура"

1 место – Данил Милинчуков (ГАПОУ ТО "ЗСГК")

2 место – Владимир Приветкин (ТюмГУ ИФК)

3 место – Марат Шарифуллин (ГАПОУ ТО "ЗСГК")

"Выпечка хлебобулочных изделий"

1 место — Денис Соколовский (ГАПОУ ТО "Тюменский колледж водного транспорта")

2 место — Елена Рябова (ГАПОУ ТО "ЗСГК")

3 место — Ксения Троицкая (ГАПОУ ТО "ЗСГК")

"Кондитерское дело"

1 место – Нина Присяжнюк (ООО "Бизнес-К", кофейня "Шоколадница")

2 место – Софья Веретенникова (ГАПОУ ТО "ЗСГК")

3 место – Алена Квашнина (ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум", отделение с. Викулово)

"Поварское дело"

1 место – Анжела Жук (ГАПОУ ТО "ЗСГК")

2 место – Анна Мотыхляева (ГАПОУ ТО "ЗСГК")

3 место – Эсмира Мамедова (ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса")

"Психология"

1 место – Екатерина Уколова (ТООО ОО ВОИ)

2 место – Марина Бекирова (ТООО ОО ВОИ)

3 место – Елена Гаркунова (ТООО ОО ВОИ)

"Слесарное дело"

1 место – Александр Чернышев (ФГБОУ ВПО ТИУ)

2 место – Александр Рубаник (ФГБОУ ВПО ТИУ)

3 место – Артем Киприн (ГАПОУ ТО "Тюменский колледж водного транспорта")

"Социальная работа"

1 место – Сергей Федоров (Заводоуковский РОО ВОИ)

2 место – Ирина Алиева (ТООО ООИ "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых")

3 место – Светлана Дылдина (АУ СОН ТО "Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма")

"Администрирование баз данных"

1 место — Владимир Мацкевич (ФГБОУ ВПО ТИУ "Колледж информатики и связи")

2 место — Андрей Жилин (ФГБОУ ВПО ТИУ "Колледж информатики и связи")

3 место — Азат Бакиев (ФГБОУ ВПО ТИУ "Колледж информатики и связи")

"Массажист"

1 место — Станислав Шабалин (Медицинский центр "Остиомед")

2 место — Светлана Мунц (АСУСОН ТО "Детский психоневрологический дом-интернат")

3 место — Александр Маракулин (ТРФСОО "ФСС")

"Медицинский и лабораторный анализ"

1 место — Раиса Шевелева (ГБУЗ ТО "ОКБ №1")

2 место — Надежда Петриченко (ГБУЗ ТО "Областная больница № 23", г. Ялуторовск)

3 место — Татьяна Пешева (ГБУЗ ТО "Областная больница № 23", г. Ялуторовск)

"Сборка-разборка электронного оборудования"

1 место — Семен Долгих (ФГБОУ ВПО ТюмГУ)

2 место — Иван Филипов (ТООО ОО ВОИ)

3 место — Александр Фоминцев (Производственный цех ВОИ "Каскад")

"Информационная безопасность"

1 место — Андрей Бекиров (НЧОУ ДПО "Региональный специализированный учебный центр")

2 место — Дмитрий Вершинин (ТООО ОО ВОИ)

3 место — Виталий Писцов (ФГБОУ ВПО ТюмГУ)

"Медицинский и социальный уход"

1 место — Раиса Суслова (ГБУЗ ТО "Областная больница №13", с. Исетское)

2 место — Эльзира Гилачева (ГАПОУ ТО "Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова")

3 место — Ольга Рожина (ВОО ВОИ)

"Зубной техник"

1 место — Наталья Каранкевич (стоматологическая поликлиника №1)

2 место — Ирина Анкушева (стоматологическая поликлиника №1)

3 место — Ирина Елишева (стоматологическая поликлиника №1)

Закрытие регионального этапа чемпионата Abilympics. Фото ИА "Тюменская линия"

Напомним, что Abilympics - это международное некоммерческое движение, к которому Россия присоединилась в 2014 году. В Тюменской области региональный этап впервые прошел в 2016 году. Тогда его участниками стали 30 человек, которые боролись за победу в пяти компетенциях. В том же году сборная Тюменской области стала лучшей среди 63 команд на втором Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью, прошедшем на ВДНХ в Москве. У наших земляков три первых места в компетенциях: "Администрирование баз данных", "Социальная работа" и "Выпечка хлебобулочных изделий".

Владислав Соколов