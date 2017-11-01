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Владимир Якушев: объединение "Защита Отечества" - эффективный институт гражданского общества

17:41 01 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Региональные органы власти совместно с институтами гражданского общества на протяжении многих лет масштабную и системную работу по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, сохранению памяти о погибших защитниках Отечества и исторического наследия России.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, приветствуя участников общего собрания регионального общественного объединения "Защита Отечества", которое работает в регионе уже полтора года.

"Замечательно, что региональное общественное объединение "Защита Отечества" органично вошло в общее дело и участвует в реализации общественных инициатив. Это объединение открыло большие возможности для местных военно-патриотических и ветеранских организаций, оказав им организационную, методическую, финансовую поддержку. Рад, что еще одним эффективным общественным институтом в деле воспитания подрастающего поколения в регионе стало больше. При активном гражданском и социальном участии не только решаются многие наболевшие проблемы, но и укрепляется патриотический дух, продвигаются наши общенациональные ценности",- подчеркнул Владимир Якушев.

Губернатор также пригласил всех участников собрания посетить новый мультимедийный парк "Россия - моя история", который сегодня открывается в областной столице. По мнению главы региона, он  станет еще одним источником для получения знаний в доступной и современной форме  об отечественной истории, инструментом воспитания подрастающего поколения и будет интересен людям разных поколений.

На собрании был представлен видеоотчет о деятельности организации. Кроме того, участники объединения рассмотрели и обсудили 44 заявки на получение от объединения финансовой поддержки проектов городских и районных общественных организаций. Ее получат наиболее интересные, социально значимые и проработанные инициативы, которые будут определены по результатам голосования. Владимир Якушев отметил, что некоторые проекты в сфере спорта и социальной защиты могут получить поддержку областного правительства.

Председатель правления ТРО "Защита Отечества"  депутат Государственной думы РФ Николай Брыкин и участники собрания поблагодарили главу региона за активную помощь в становлении и работе патриотического общественного объединения.

Евгений Бабенко

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Теги: патриотическое воспитание , Владимир Якушев , социальная поддержка , Николай Брыкин , Защита Отечества , гражданское общество

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