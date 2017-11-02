Жители Тюменской области довольны качеством услуг медицинских учреждений

Фото ИА "Тюменская линия"

Большинство жителей Тюменской области довольны состоянием регионального здравоохранения. Более 96% пациентов тюменских медицинских учреждений удовлетворены качеством услуг, оказанных им в амбулаториях и стационарах области.

Такие данные на пресс-конференции "Итоги независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Тюменской области в рамках территориальной программы государственных гарантий" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" привел председатель общественного совета при департаменте здравоохранения Тюменской области Валерий Щукин.

"Под независимой оценкой качества мы понимаем то анкетирование пациентов, которое регламентировано Минздравом и третий год подряд проводится во всех больницах, -пояснил он. - Форма анкет меняется, но можно уже говорить, что стандартная форма анкетирования выработана".

Анкетирование, по его словам, проводится непосредственно в каждом медицинском учреждении специалистами организации, выигравшей конкурс на проведение таких опросов, который проводится областным департаментом здравоохранения.

"Благодаря этому мы получили довольно качественную оценку, и можем говорить об объективной оценке населением текущего состояния нашего здравоохранения", - уверен председатель общественного совета.

Главный врач областной больницы №12 Заводоуковска Павел Апостолов плюсы такой независимой экспертизы видит в том, что на она проводится действительно без всякого вмешательства медицинских работников. Трудно, по его мнению, рассчитывать на искренность пациента, которому через день ложиться в этой клинике на операцию, если анкета будет заполняться при его лечащем враче.

Но не посвященность в тонкости организации здравоохранения специалистов, которые опрашивают пациентов, практикующий врач считает минусом такой независимой экспертизы. Особенно, когда дело доходит до обобщения полученного материала и подготовки рекомендаций, которые пишутся для каждого медицинского учреждения.

"Посмотрев замечания по итогам этого года, я не могу с ними полностью согласиться, - пояснил он. - Например, пациентка жалуется, что ее госпитализировали только в течение трех недель. Некомпетентный человек относит это к обоснованному замечанию. А на самом деле, это вполне укладывается в сроки, которые установлены территориальной программой государственных гарантий. И таких вопросов немало".

Начальник отдела лицензирования и качества медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Уманская напомнила всем, что речь идет не о качестве оказания медицинской помощи. "Независимая оценка качества оказания услуг, а не качество медицинской помощи, на которое жалуются, - подчеркнула она. - Критериями оценки качества оказания медицинских услуг, являются: открытость и доступность информации медицинской организации, комфортность условий предоставления медицинских услуг, доступность их получения, в том числе речь идет и о доступной среде, время ожидания предоставления медицинской услуги, доброжелательность, вежливость работников медицинской организации и удовлетворенность оказанными услугами в целом".

По этим параметрам лидерами рейтинга независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, проведенной общественным советом при Департаменте здравоохранения Тюменской области (по итогам 2017 года) стали государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 23" (г. Ялуторовск), государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Госпиталь для ветеранов войн", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 12" (г. Заводоуковск).

Фото ИА "Тюменская линия"

Борис Олейник