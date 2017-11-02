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Знаменитые борцы региона поддержат юных спортменов

14:49 02 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Открытое первенство Тюменского муниципального района по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2005 годов рождения состоится спорткомплексе р. п. Богандинский 4 ноября. 

В соревнованиях примут участие юные борцы из спортшкол Тюмени (СДЮСШОР №3; СДЮСШОР "Прибой"; ДЮЦ "Бригантина"), Тюменского района (п. Каскара, п. Андреевский, р. п. Богандинский), с. Уват, городов Невьянска и Кургана – всего около 150 участников.

Почетными гостями церемонии открытия станут Почетный гражданин города Тюмени, серебряный призер Олимпийских игр по классической борьбе в Монреале, чемпион мира в Гетеборге, заслуженный тренер РСФСР Владимир Чебоксаров, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Рустам Тотров, мастер спорта международного класса, победитель Первенства Европы, серебряный призер первенства мира, двукратный призер чемпионата России Владимир Ильницкий. 

С прославленными спортсменами можно будет сфотографироваться и взять у них автографы.

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Теги: Владимир Чебоксаров , Рустам Тотров , греко-римская борьба

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