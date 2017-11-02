Хедлайнеров новогоднего эфира на Первом канале выбрали в "Одноклассниках"

Фото пресс-службы "Одноклассников"

Голосование за исполнителей, которые примут участие в новогоднем эфире Первого канала, завершилось в "Одноклассниках". 30 артистов, набравших наибольшее количество голосов в приложении "Твои звезды на Первом", будут приглашены на съемки новогоднего шоу.

В опросе приняли участие 1,3 млн человек из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Проект охватил самые разные сегменты аудитории, в том числе молодых пользователей: так, 10% голосов за любимых артистов отдали люди до 18 лет, при этом около 50% проголосовавших пользователей – младше 35 лет. Самым активным регионом по числу голосов стала Москва: 15% голосов отдали жители столицы. Также наибольшую поддержку артисты получали из Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска.

Голосование стартовало 11 октября в группе Первого канала в социальной сети. Пользователи могли выбрать трех любимых исполнителей из шорт-листа, составленного на основе музыкальных предпочтений аудитории ОК, а также предложить еще одного исполнителя из тех, кто не вошел в топ-60. Спустя две недели голосования топ-10 артистов, которых чаще всего предлагали пользователи, были включены в основной список, сообщают в пресс-службе "Одноклассников".

Топ-30 артистов по результатам голосования в "Одноклассниках":

1. Григорий Лепс

2. Ани Лорак

3. Наргиз

4. Полина Гагарина

5. Artik pres.Asti

6. Ленинград

7. Alekseev

8. Руки Вверх

9. Светлана Лобода

10. Алла Пугачева

11. Burito

12. Валерия

13. Баста

14. Ирина Аллегрова

15. Елена Ваенга

16. Юрий Шатунов

17. Макс Барских

18. Егор Крид

19. Dan Balan

20. MiyaGi & Эндшпиль

21. Serebro

22. Стас Михайлов

23. Натали

24. Филипп Киркоров

25. София Ротару

26. Время И Стекло

27. Стас Пьеха

28. IOWA

29. Грибы

30. Слава

Соб.инф.