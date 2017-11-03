Навстречу спорту: быть в тонусе и зарядиться позитивом поможет Zumba

Фото с личной страницы Елены Митковой "ВКонтакте"

Здоровье и спорт уверено вошли в моду, их повсеместно популяризируют и пропагандируют. Однако все ли так просто на самом деле, так ли легко разобраться в многообразии направлений, не запутаться в мнениях и высказываниях, найти идеальный для себя и своих детей вид спорта.

Информационное агентство "Тюменская линия" продолжает серию публикаций в рамках специального проекта "Навстречу спорту".

В спортивных залах и студиях представлена масса видов аэробики, которые помогают избавиться от лишнего веса и привести тело в порядок. Одним из них является танцевальное направление Zumba, которое завоевывает все большую популярность у девушек и женщин. Спортивно-танцевальная программа позволяет не только поддерживать мышечный тонус, но положительно влияет на весь организм в целом.

О том, что такое Zumba -тренировки, какова их польза для здоровья и результаты, обозревателю ИА "Тюменская линия" рассказала лицензированный инструктор по программе "Zumba fitness" Елена Миткова.

Немного истории. Zumba (с колумбийского – жужжать, быстро двигаться) – это сравнительно новое направление в фитнесе, автором которого в 2001 году стал колумбийский хореограф-танцор Альберто Перез. В Россию направление пришло в 2005 году, а в Тюмень – в 2013. Танцевальный фитнес, основанный на латиноамериканских и мировых ритмах, включает в себя элементы сальса, меренге, бачаты, фламенко и даже русские народные мотивы.

"Многие делают ошибку, говоря, что Zumba - это танец. Но это, прежде всего, разновидность фитнеса. В ходе часовой тренировки прорабатываются все группы мышц, а программа включает в себя элементы аэробной, силовой и интервальной нагрузки. Стандартно часовая тренировка делится на три части – это разминка, где мы разогреваемся, далее идет основная часть, когда звучат треки, каждому из которых соответствует уникальная хореография. Хореография простая, состоит из 4-5 движений, которые объединяются в связки и повторяются в течение всей песни. И заминка, включающая в себя элементы стрейчинга", - рассказала Елена Миткова.

Она подчеркнула, что тренировками в Zumba -классе можно скинуть лишний вес и подтянуть тело при условии правильного питания. Но для более точечных проработок отдельных групп мышц все же придется добавить грамотные силовые тренировки.

Фото Geometria c личной страницы Елены Митковой "ВКонтакте"

Специалисты подсчитали, что одно занятие Zumba сжигает от 500 до 700 калорий, что равноценно работе на велотренажере. Однако особенность Zumba в том, что это не однообразное упражнение, а фонтан эмоций, заряжающих позитивом. Именно поэтому, поклонниками этого вида фитнеса являются, люди, желающие не только сбросить лишний вес и получить порцию позитива.

Фото с личной страницы Елены Митковой "ВКонтакте"

"Это один их самых важных моментов в Zumba. Главная польза – это позитивное настроение класса, - отметила Елена Миткова. - Если взять другие направления – степ, аэробику, функциональный тренинг, там присутствует только рабочее настроение. На Zumba девушки приходят в основном после рабочего дня, уставшие. Но обмен энергией, улыбками, положительным зарядом полностью создает фон тренировки".

Чтобы заниматься этим видом фитнеса, не обязательно иметь специальную физическую подготовку или тренированные мышцы - Zumba подходит и для новичков. Все, что здесь потребуется, это базовая координация и способность следовать за движениями тренера.

Поклонников зажигательного фитнеса в Тюмени становится все больше, что доказывают и всевозможные мастер-классы на мероприятиях областного и городского уровня. По словам Елены Митковой, они позволяют не только продвигать спорт в массы, но и проводить самые зажигательные массовые тренировки. Причем участвуют в них и малыши и женщины возраста 50+.

﻿ Фото Geometria c личной страницы Елены Митковой "ВКонтакте" 1 /

"У нас в городе есть класс для деток – это Zuma Kids. Он особенно полезен детям, которые скованны, у которых возникают трудности в общении со сверстниками. Занятия помогают снять эту зажатость, дети на глазах преображаются. Кроме того, существует Zumba Gold для мужчин и женщин старше 50 лет. Эти тренировки менее интенсивны, амплитуда движения меньше, нет приседов. Но польза от регулярных занятий огромная", - добавила Елена Миткова.

Кроме того, не так давно в Тюмени появились еще два направления. Strong by Zumba - довольно нагрузочное занятие, в котором задействованы все мышцы кора, ягодиц и ног. Выдержать нагрузку помогает мотивирующая музыка. И Aqua Zumba – это тренировка в воде, особенно полезная людям с проблемными суставами и болезнями сердца. Вода поддерживает тело человека, облегчая задачу для тех, кто испытывает усталость от интенсивных тренировок или имеет лишний вес.

Отметим, что у Zumba, как и у любого другого вида спорта, есть медицинские противопоказания. Заниматься ей не рекомендуют людям с нарушениями болезней коленей и суставов, гипертонией, болезнями сердечно-сосудистой системы, онкологией и астмой. Польза же, помимо хорошего настроения и похудения, заключается в восстановлении подвижности суставов и эластичности кожи, ускорении обменных процессов в организме, нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Также тренировки повышают выносливость и улучшают работу дыхательной системы.

В Тюмени тренировки ведут 15 лицензированных инструкторов Zumba. Список их можно посмотреть в группе "Zumba. Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте". А узнать, имеет ли тренер лицензию и право преподавать дисциплину можно на общемировом сайте Zumba.com.

Любовь Голышева