Навстречу спорту: моржевание укрепит иммунитет только при разумном подходе

Фото: группа "Федерация зимнего плавания ТО" vk.com

Здоровье и спорт уверенно вошли в моду, их повсеместно популяризируют и пропагандируют. Однако все ли так просто на самом деле, так ли легко разобраться в многообразии направлений, не запутаться в мнениях и высказываниях, найти идеальный для себя и своих детей вид спорта.

Информационное агентство "Тюменская линия" продолжает серию публикаций в рамках специального проекта "Навстречу спорту".

В современном мире существует множество способов оздоровления организма. Это могут быть занятия спортом, здоровое питание, танцы, плавание, обливание холодной водой. Но самым неоднозначным с точки зрения и обычных людей, и врачей, считается зимнее плавание, или моржевание.

Существуют и противоречивые мнения о пользе и вреде этого вида спорта. Директор тюменского клуба закаливания и зимнего плавания "Кристалл", член Областной федерации зимнего плавания Сергей Сидоров, который занимается моржеванием почти 30 лет, рассказал обозревателю ИА "Тюменская линия" о тонкостях зимнего плавания, его пользе и основах безопасности для начинающих.

"Я моржеванием занимаюсь с 1988 года, а в прошлом - спортсмен, кандидат в мастера спорта по борьбе. О закаливании задумался, когда начал часто болеть и простывать. Я выбрал одно лето и стал бегать от студгородка до парка Гагарина - добегал до Туры, переплывал ее и бежал до парка. Потом обратно. Так делал до льда и стал замечать улучшение самочувствия. После этого мы совместно с товарищем создали первый в Тюмени клуб закаливания", - рассказал о себе Сергей Сидоров.

Бывалые моржи утверждают, что купание в ледяной воде – отличная тренировка для кровеносных сосудов. При погружении сосуды сужаются, а при выходе – расширяются. Кровь стремительно направляется ко всем органам, наполняя мельчайшие капилляры. Это своеобразный эликсир молодости. Кроме того, в стрессовой ситуации организм мобилизует все силы. В результате тренируются эндокринная, иммунная, дыхательная системы.

"В научном мире много противоречивых мнений по поводу зимнего плавания и моржевания. Кто-то считает, что мы иммунную систему не укрепляем, а растрачиваем. Я считаю наоборот – мы ее и тренируем, и укрепляем. Это видно на собственном опыте", - отметил Сергей Сидоров.

Фото: группа "Федерация зимнего плавания ТО" vk.com

В то же время он добавил, что новичкам бросаться в омут с головой не стоит. К вопросу нужно подходить разумно. Перед первым погружением нужно хорошенько разогреть мышцы – это может быть легкая пробежка, несколько энергичных приседаний или наклонов, которые поднимут внутреннюю температуру. Заходить в воду следует спокойно и без спешки, причем погружаться с головой нежелательно. Для первого раза время нахождения в ледяной воде должно быть в среднем 10-15 секунд.

"Я не сторонник экстремальных нагрузок, а все-таки за щадящий режим. Новичков, которые приходят заниматься к нам в клуб, я провожу через окунание. Он просто подходит к проруби и заходит в воду настолько, насколько сможет. Если смог по колено зайти, то и этого достаточно. Главное, что он почувствовал воду, резкую холодную субстанцию", - рассказал Сергей Сидоров.

Немаловажную роль здесь играет моральная подготовка. Даже для опытного моржа каждое погружение требует психологического настроя. Кратковременное воздействие холодной воды полезно для организма. После такой встряски больные обычно выздоравливают, а здоровые чувствуют прилив сил и энергии. Однако страх перед ледяной водой сидит глубоко в подсознании, справиться с ним сложнее, чем подготовить тело к купанию в проруби.

"Специалисты говорят - к холоду нельзя привыкнуть, его надо терпеть. Сколько бы ты ни купался, все равно надо настраиваться и терпеть", - говорит Сергей Сидоров.

Сразу после окунания и плавания в ледяной воде следует зайти в теплое помещение, тщательно вытереться полотенцем и надеть сухую одежду. Для достижения оздоровительного эффекта и поддержки организма в тонусе окунаться советуют не реже двух раз в неделю. Кстати, специалисты утверждают, что за одну тренировку теряется от 1 до 1,5 кг веса.

Конечно, у этого экстремального вида активности, как и у любого вида спорта, есть противопоказания. Первое и одно из главных – это болезни сердечно-сосудистой системы. С осторожностью к зимнему погружению стоит отнестись тем, у кого есть проблемы с щитовидной железой, легкими, гипертонией во время обострений, страдающим эпилепсией, астмой, инфекционными и некоторыми кожными болезнями. Поэтому посоветоваться с врачом необходимо.

Особое внимание стоит уделить и вопросам безопасности. Купаться желательно в специально отведенных местах. Только в Тюмени официально зарегистрированы шесть клубов зимнего плавания: "Кристалл", "Полюс", "Родник", "Аквайс спорт", "Моржи Тюмени" и "Ювента".

Тем же, кто хочет попробовать себя в зимнем плавании, но боится, Сергей Сидоров советует для начала прийти в любой из клубов закаливания и посмотреть на опытных моржей. "Надо посмотреть сначала, увидеть реакцию людей, потом уговаривать легче", - отмечает он.

Редакция ИА "Тюменская линия" отмечает, что материал является ознакомительным. Перед тем, как начать заниматься любым видом спорта, нужна предварительная консультация квалифицированного врача.

Любовь Голышева