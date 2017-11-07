Профессор ТюмГУ раскроет тюменцам семь секретов готики

Фото со страницы Александра Еманова в социальной сети

Лекцию об истории готической архитектуры прочитает тюменцам доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии, истории древнего мира и средних веков ТюмГУ Александр Еманов 10 ноября.

Мероприятие станет частью интерактивного лектория "Малый истфак", который организует Институт социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета.

На лекции "Семь секретов готики" профессор расскажет об архитектурной революции XII века и об открытии технологии каркасного строительства, которая на тысячелетие вперед задала мэйнстрим конструирования жизненного пространства.

Желающих ждут 10 ноября в 15 часов в корпусе Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ (ул. Ленина, 23, ауд. 516). Участие бесплатное.

Дарья Казакова