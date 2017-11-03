Насыщенная и интересная культурная программа ожидает ишимцев в День народного единства

Фото ИА "Тюменская линия"

Праздничный фестиваль национального творчества "За Россию" начнется на главной сцене города – в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ 4 ноября в 13 часов. В нем примут участие коллективы национальных культур, вокалисты и танцоры Ишима и Приишимья. В фойе зала расположится выставка декоративно-прикладного творчества ишимских мастеров.

Культурная афиша вечера еще более разнообразна. Ишимцев ожидает "Ночь искусств". Творческий марафон стартует в 16 часов в музейном комплексе им. Петра Ершова. В арт-галерее пройдут мастер-классы по лоскутной технике и декупажу, в музее Ершова желающие смогут заняться росписью деревянных наличников, а также фигурок из дерева Конька-Горбунка и Жар-птицы.

А в музейном здании "Городская управа" художник Евгений Корнильцев-Быстринский покажет, как нарисовать блиц-портрет. Программу продолжит знакомство с пастельной живописью, росписью декоративных тарелочек и аквагрим. Завершит музейный вечер популярный в Ишиме "Наш квартирник" - выступление местных бардов и поэтов.

С творчеством молодых исполнителей ишимцы смогут познакомиться в вечерней программе, которая пройдет в концертном зале.

Соб. инф.