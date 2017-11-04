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В День народного единства Владимир Якушев вручил тюменцам государственные награды

12:13 04 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА Тюменская линия

Любовь к Отчизне - мощная сила, которая объединяет людей, помогает преображать жизнь и открывать новые горизонты. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, открывая торжественную церемонию вручения государственных, ведомственных и региональных наград, которая состоялась в правительстве региона.

"Церемония вручения наград - это замечательная возможность отметить людей, которые внесли вклад в развитие региона и всего российского государства, наших земляков, проявивших мужество и героизм, тех, кто трудится честно, профессионально и с самоотдачей, кто многое сделал для укрепления института семьи и воспитания детей", - отметил глава региона.

Замечательно, что у нас в регионе в науке, промышленности, образовании, культуре, здравоохранении и в других сферах - везде есть люди, на которых можно и нужно равняться, сказал Владимир Якушев. Это вселяет уверенность в дальнейшем успешном развитии нашего общего дома - Тюменской области, подчеркнул он.

Государственные, ведомственные и региональные награды в День народного единства глава региона вручил более чем 30 жителям Тюменской области. Первыми заслуженные награды из рук главы региона приняли многодетные родители - Сергей и Ирина Шестаковы из Ярковского района и Александр и Ольга Ануфриевы из Бердюжского района. Указом президента России Владимира Путина они удостоены медалей ордена "Родительская слава".

За большой вклад в работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с весенним паводком, почетные грамоты и благодарности губернатора получила большая группа тюменских пожарных-спасателей. В числе награжденных - рабочие и инженеры, нефтяники, строители, педагог и врач.

"Перед нашим трудовым коллективом, как и перед всем регионом, стоит множество непростых целей и задач. Хочу заверить губернатора, что цели будут достигнуты, а задачи - решены", - заявил главный врач медсанчасти "Нефтяник" Иван Попов, награжденный почетной грамотой губернатора за значительный вклад в развитие здравоохранения.

Владимир Якушев тепло поздравил участников торжественной церемонии с заслуженными наградами и государственным праздником - Днем народного единства.

"Вы добились признания и уважения в различных сферах благодаря своей высокой квалификации и упорному труду. Вы прославляете регион и двигаете вперед Россию. Все тюменцы гордятся вашими достижениями. Жизненный путь каждого из вас - яркий пример верности гражданскому и профессиональному долгу и ориентир для молодого поколения. Мы с вами прекрасно понимаем, что благополучие Тюменской области зависит от нас самих: от стремления упорно и добросовестно работать, от веры в успех и умения добиваться поставленной цели", - обратился к награжденным Владимир Якушев.

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фото ИА Тюменская линия
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Евгений Бабенко

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Теги: награждение , государственная награда , Владимир Якушев , День народного единства

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