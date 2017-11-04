up

4.11.2017 суббота

EUR 68.0822

USD 58.4296

В Тюмени -1..1 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев: тюменцы способны покорить любые вершины

13:41 04 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область обладает потенциалом и возможностями для решения самых сложных задач и покорения любых вершин.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев перед началом концерта Тюменского филармонического оркестра, приуроченного к Дню народного единства.

"День народного единства напоминает нам, как важна роль каждого гражданина в судьбе страны. Он обращает нас к событиям отечественной истории, понимание которых помогает разобраться во многих политических процессах. Из страниц древней, да и новейшей истории, мы знаем к чему приводит отсутствие единства. Наше государство не раз переживало междоусобицы, гражданскую войну, разделение на своих и чужих.

Наше поколение хорошо помнит девяностые годы, когда страна испытывала трудности. Пережив очередную смуту, раскол общества, экономические проблемы, мы пришли к пониманию, что никто, кроме нас самих, не сделает нашу родную землю, Россию, сильной и процветающей", - подчеркнул Владимир Якушев.

Наши предки не раз добивались великих побед и свершений, доказывали свою силу и способность к объединению во имя Родины, напомнил глава региона. Сегодня пришло наше время показать себя, доказать, что мы готовы уверенно отвечать на вызовы времени, сохранять целостность и независимость Отечества, подчеркнул губернатор.

"Потенциал и возможности для покорения любых вершин и решения самых серьезных задач у нас есть. Мы умеем добиваться необходимых результатов.

Десять лет назад мы с вами поставили перед собой амбициозные задачи по диверсификации региональной экономики, привлечению инвестиций, модернизации социальной и транспортной инфраструктуры. Этот путь был тернист, не все получалось с первого раза. Были и удачи, были и ошибки. Мы получили огромный опыт, добились хороших результатов, главный из которых - сохранение темпов роста региональной экономики", - заявил Владимир Якушев.

Глава региона напомнил, что только с начала 2017 года в Тюменской области успешно завершены 12 крупных проектов, создано около двух тысяч новых рабочих мест. Еще несколько серьезных открытий состоятся до конца года.

"Рад, что новые достижения связаны не только с производственной сферой. 1 ноября, накануне Дня народного единства, в Тюмени открылся исторический парк "Россия - моя история". Экспозиция парка, не сомневаюсь, будет интересна землякам всех возрастов. Этот всероссийский проект по созданию исторических парков в регионах - один из важных кирпичиков формирования нашей общности, национального самосознания, укрепления патриотизма", - отметил губернатор.

Образование и культура всегда были и остаются нитями, которые помогают налаживать общение между людьми, подчеркнул глава региона. "Это сферы, которые не разделяют, а всегда объединяют. В День народного единства пусть нас объединит музыка в исполнении Тюменского филармонического оркестра", - обратился губернатор к собравшимся в зале Тюменской филармонии.

Владимир Якушев тепло поздравил земляков с праздником Днем народного единства и пожелал жителям региона счастья, мира и добра. Губернатор вручил тюменцам государственные и региональные награды.

﻿
1 /

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Тюменский симфонический оркестр , Владимир Якушев , Тюменская филармония , День народного единства

Последние новости

14:14 Тюменских девушек приглашают пройти военную подготовку
14:02 В День народного единства тюменцы изучают историю и географию Фото
13:41 Владимир Якушев: тюменцы способны покорить любые вершины Фото
13:24 Тюменцам расскажут, как меньше мусорить
12:31 Тюменские онкологи обследовали более трехсот ишимцев
12:13 В День народного единства Владимир Якушев вручил тюменцам государственные награды Фото
11:33 Всероссийская студенческая олимпиада пройдет на базе ТюмГУ
10:56 Тюменская Госавтоинспекция проверила паспорта дорожной безопасности
09:04 Владимир Якушев: сила и мощь страны - в огромной любви к Отчизне миллионов россиян
08:01 Ворлдскиллс Россия объявляет конкурс на лучший "табурет будущего"
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев: тюменцы способны покорить любые вершины

В День народного единства Владимир Якушев вручил тюменцам государственные награды

Владимир Якушев: сила и мощь страны - в огромной любви к Отчизне миллионов россиян

Политика

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав

Татьяна Богданова вновь возглавила Казанский район

Юрий Батт избран главой Тобольского района

Экономика

Жителей Ишима приглашают на сельскохозяйственную ярмарку

В Уватском районе готовятся воплотить в жизнь пятнадцать инвестиционных проектов

Большинство стажеров от тюменской службы занятости трудоустраиваются

Общество

Тюменских девушек приглашают пройти военную подготовку

В День народного единства тюменцы изучают историю и географию

Тюменцам расскажут, как меньше мусорить

Спорт

Семейный йога-марафон приглашает тюменцев обучиться асанам

Навстречу спорту: быть в тонусе и зарядиться позитивом поможет Zumba

"Рубин" пропустил роковую шайбу

Происшествия

В Тюмени страховой агент присвоила себе деньги клиентов

Тюменку оштрафовали за прописку двухсот мигрантов

В Кургане осудят банду вымогателей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+