Владимир Якушев: тюменцы способны покорить любые вершины

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область обладает потенциалом и возможностями для решения самых сложных задач и покорения любых вершин.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев перед началом концерта Тюменского филармонического оркестра, приуроченного к Дню народного единства.

"День народного единства напоминает нам, как важна роль каждого гражданина в судьбе страны. Он обращает нас к событиям отечественной истории, понимание которых помогает разобраться во многих политических процессах. Из страниц древней, да и новейшей истории, мы знаем к чему приводит отсутствие единства. Наше государство не раз переживало междоусобицы, гражданскую войну, разделение на своих и чужих.

Наше поколение хорошо помнит девяностые годы, когда страна испытывала трудности. Пережив очередную смуту, раскол общества, экономические проблемы, мы пришли к пониманию, что никто, кроме нас самих, не сделает нашу родную землю, Россию, сильной и процветающей", - подчеркнул Владимир Якушев.

Наши предки не раз добивались великих побед и свершений, доказывали свою силу и способность к объединению во имя Родины, напомнил глава региона. Сегодня пришло наше время показать себя, доказать, что мы готовы уверенно отвечать на вызовы времени, сохранять целостность и независимость Отечества, подчеркнул губернатор.

"Потенциал и возможности для покорения любых вершин и решения самых серьезных задач у нас есть. Мы умеем добиваться необходимых результатов.

Десять лет назад мы с вами поставили перед собой амбициозные задачи по диверсификации региональной экономики, привлечению инвестиций, модернизации социальной и транспортной инфраструктуры. Этот путь был тернист, не все получалось с первого раза. Были и удачи, были и ошибки. Мы получили огромный опыт, добились хороших результатов, главный из которых - сохранение темпов роста региональной экономики", - заявил Владимир Якушев.

Глава региона напомнил, что только с начала 2017 года в Тюменской области успешно завершены 12 крупных проектов, создано около двух тысяч новых рабочих мест. Еще несколько серьезных открытий состоятся до конца года.

"Рад, что новые достижения связаны не только с производственной сферой. 1 ноября, накануне Дня народного единства, в Тюмени открылся исторический парк "Россия - моя история". Экспозиция парка, не сомневаюсь, будет интересна землякам всех возрастов. Этот всероссийский проект по созданию исторических парков в регионах - один из важных кирпичиков формирования нашей общности, национального самосознания, укрепления патриотизма", - отметил губернатор.

Образование и культура всегда были и остаются нитями, которые помогают налаживать общение между людьми, подчеркнул глава региона. "Это сферы, которые не разделяют, а всегда объединяют. В День народного единства пусть нас объединит музыка в исполнении Тюменского филармонического оркестра", - обратился губернатор к собравшимся в зале Тюменской филармонии.

Владимир Якушев тепло поздравил земляков с праздником Днем народного единства и пожелал жителям региона счастья, мира и добра. Губернатор вручил тюменцам государственные и региональные награды.

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Евгений Бабенко