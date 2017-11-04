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В День народного единства тюменцы изучают историю и географию

14:02 04 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фестиваль "Наша география" в Тюмени, фото ИА "Тюменская линия"

Показать свои знания в области географии и истории родной страны тюменцы могут на площадке перед мультимедийным парком "России - моя история" в День народного единства. Здесь проходит фестиваль "Наша география".

Гостей встречают песнями о родной стране и крае. Концертные номера перемежаются с интеллектуальными заданиями: тюменцам предлагают вспомнить основные исторические события, важные географические открытия и имена первооткрывателей. Также в программе фестиваля викторины и флешмобы на тему государственно-административного устройства страны, истории его городов и районов Тюменской области. 

Собираются тюменцы не только у сцены, но и уличных экспонатов: фотографируются в старинных санях, повозках, пробуют пострелять из пушечных макетов. Напомним, что снимками можно поделиться со всей Россией - для этого нужно проставить хэштеги #МЫЕДИНЫ, #МОЯСТРАНА или #МОЯРОССИЯ.

"Мы уже с утра побывали на Цветном бульваре, вечером собираемся на Ночь искусств. Столько интересных мероприятий, хочется посетить все, но времени не хватает. На эту площадку пришли, чтобы узнать что-то новое, увидеться с друзьями, а заодно посетить парк "Россия - моя история". наслышаны о нем, хочется все увидеть своими глазами", - рассказали гости площадки, студенты Иван Ситников и Алена Махальчук. 

Стоит отметить, что в День народного единства мультимедийный парк особенно популярен. По словам организаторов, с момента открытия его посетили около 8 тыс. 500 человек. В праздничный день ожидается еще около 4 тыс. желающих ознакомиться с историей родной страны. При входе каждый из них получает поздравительную открытку от губернатора Владимира Якушева. 

"Мы пришли всей семьей. Хочется детям показать, как создавалась и развивалась Русь, объяснить, почему наша страна называется великой. я считаю, что это очень важно - именно с детства приобщать к истории и культуре, воспитывать уважение к государству. Тогда молодежь не будет рваться за границу, считая, что все лучшее только там. На самом деле нам есть чем гордиться, и об этом нужно открыто говорить", - поделился посетитель парка, тюменец Игорь Слепченко. 

Среди гостей парка особенно много школьников. Гимназисту Ивану Кирееву всего 10 лет, но он давно всерьез интересуется историей. 

"Я столько слышал об этом парке, и очень ждал выходных, чтобы сходить посмотреть. Родители оказались не против, поэтому мы пришли всей семьей, еще и с бабушкой и дедушкой. Дедушка меня и приобщил к истории, поэтому для нас с ним сегодня особенный день. Уже посмотрели экспозицию "Рюриковичи", собираемся на следующую. Все очень интересно, это не похоже на обычный учебник истории. Обязательно расскажу одноклассникам, чтобы тоже сходили в парк", - поделился школьник. 

Его дедушка Вячеслав Киреев тоже оказался впечатлен выставкой. "Вызывает гордость, однозначно. Мне бы очень хотелось, чтобы сюда чаще привозили детей из сельских школ, они тоже должны это видеть и знать. Еще понравилось, что концертную программу объединили с посещением парка. Входишь и выходишь в здание под патриотические песни, создается ощущение настоящего праздника", - отметил он.

Напомним, мероприятия в честь Дня народного единства продолжаются еще на 30 площадках Тюмени. На Цветном бульваре выступают национальные ансамбли, проходят конкурсы и квесты. В ресторанах и кафе продолжается фестиваль национальной кухни, а вечером гостей ждут в драматическом и кукольном театре, филармонии, музеях и библиотеках, где состоится акция Ночь искусств. 

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Евгения Шевцова

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Теги: история , география , День народного единства , исторический парк «Россия - моя история»

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