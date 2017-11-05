Тюменское общество инвалидов получило новый статус

tacina-adm.ru

Тюменская областная общественная организация "Всероссийского общества инвалидов" стала первой из подобных организаций в регионе, внесенных Министерством юстиции РФ в реестр исполнителей общественно полезных услуг.

Реестр представлен на сайте Минюста. На сегодняшний день в нем 37 НКО. Из них 17 организаций - региональные. Тюменская областная организация ВОИ работает в новом статусе с 6 октября 2017 года.

Тюменское "Всероссийское общество инвалидов" существует четверть века. Здесь содействуют обучению и трудоустройству людей с инвалидностью и без, созданию доступной среды в городе, организуют бесплатные консультации юриста, помогают защищать права и интересы людей, даже ведут свой клуб знакомств.

В решении проблем инвалидов ВОИ активно взаимодействует с органами власти, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Соб. инф.