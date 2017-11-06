up

6.11.2017 понедельник

EUR 68.0822

USD 58.4296

В Тюмени 0..2 С 4 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Образовательный медиа-проект Mediaсеть стартовал в Тюменском технопарке

18:48 06 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Конкурсно-образовательный проект MediaСеть стартовал 31 октября в Тюменском технопарке.

Проект создан для молодежи в возрасте от 16 до 35 лет, студентов и специалистов в сфере медиа. В день открытия в зале собрались более 150 участников, которых ждут три насыщенные недели образовательной программы, призы от партнеров и организаторов проекта, а самое главное - уникальный опыт, которым поделятся кураторы и жюри проекта.

1 ноября в Тюмени состоялась первая встреча участников с кураторами по направлениям, а также выдача первых заданий. Посмотреть все выполненные работы участников проекта можно на сайте MediaСеть.

Напомним, что MediaСеть – это конкурсно-образовательный молодежный проект по основным направлениям медиа: фото, видео, звук, авторство, дизайн и SMM. Проект поможет молодым и талантливым студентам всех вузов Тюмени  развить свои навыки в сфере медиа, раскрыть творческий потенциал и оказаться в центре самого мощного медиасобытия года.

Раз в неделю всем участникам будет даваться задание по выбранным ими направлениям, также еженедельно будет проводиться общеобразовательная встреча для всех участников проекта с медийным спикером.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: тюменский технопарк

Последние новости

19:14 В Тюменском районе родители тесно сотрудничают со школами
18:48 Образовательный медиа-проект Mediaсеть стартовал в Тюменском технопарке
18:00 7 ноября - события дня
17:01 Предприниматели из Омска посетят Тюмень
16:24 Тюменским детдомовцам рассказали о профессии строителя
16:00 Легкая комедия Владимира Орла высмеивает вечные пороки Фото
15:24 Совет родителей начал работу в Тюменском районе
14:47 Приложение "Открой свою Тюмень" набирает популярность
14:22 Росгвардия обеспечит безопасность губернаторов России
13:47 Тюменский завод "Профмодуль" участвовал в международной выставке
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор пожелал тюменцам новых побед и свершений

Владимир Якушев: тюменцы способны покорить любые вершины

В День народного единства Владимир Якушев вручил тюменцам государственные награды

Политика

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав

Татьяна Богданова вновь возглавила Казанский район

Юрий Батт избран главой Тобольского района

Экономика

Предприниматели из Омска посетят Тюмень

Тюменский завод "Профмодуль" участвовал в международной выставке

Хозяйства Викуловского района поддержали более чем на тридцать миллионов рублей

Общество

В Тюменском районе родители тесно сотрудничают со школами

Образовательный медиа-проект Mediaсеть стартовал в Тюменском технопарке

7 ноября - события дня

Спорт

Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе пройдет в Тюмени

Сборная России представила новую форму к чемпионату мира по футболу  

ФК "Тюмень" одержал волевую победу в Санкт-Петербурге

Происшествия

Жертвами тайфуна во Вьетнаме стали около тридцати человек

В Тюмени страховой агент присвоила себе деньги клиентов

Тюменку оштрафовали за прописку двухсот мигрантов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+