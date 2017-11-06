Образовательный медиа-проект Mediaсеть стартовал в Тюменском технопарке

Фото ИА "Тюменская линия"

Конкурсно-образовательный проект MediaСеть стартовал 31 октября в Тюменском технопарке.

Проект создан для молодежи в возрасте от 16 до 35 лет, студентов и специалистов в сфере медиа. В день открытия в зале собрались более 150 участников, которых ждут три насыщенные недели образовательной программы, призы от партнеров и организаторов проекта, а самое главное - уникальный опыт, которым поделятся кураторы и жюри проекта.

1 ноября в Тюмени состоялась первая встреча участников с кураторами по направлениям, а также выдача первых заданий. Посмотреть все выполненные работы участников проекта можно на сайте MediaСеть.

Напомним, что MediaСеть – это конкурсно-образовательный молодежный проект по основным направлениям медиа: фото, видео, звук, авторство, дизайн и SMM. Проект поможет молодым и талантливым студентам всех вузов Тюмени развить свои навыки в сфере медиа, раскрыть творческий потенциал и оказаться в центре самого мощного медиасобытия года.

Раз в неделю всем участникам будет даваться задание по выбранным ими направлениям, также еженедельно будет проводиться общеобразовательная встреча для всех участников проекта с медийным спикером.

Соб. инф.