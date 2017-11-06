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Памятнику Борцов революции исполнилось шестьдесят лет

10:35 06 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Шестидесятилетний юбилей празднует памятник Борцам революции. Фото с сайта tyumen.wikimapia.org

Шестидесятилетний юбилей празднует памятник Борцам революции, который открыли на одноименной площади Тюмени 6 ноября 1957 года.

О юбилейной дате одной из главных достопримечательностей Тюмени напомнила пресс-служба администрации города. 60 лет назад площадь Борцов революции именовалась Полицейской. В 1837 году, после проезда через Тюмень цесаревича Александра, площадь переименовали в Александровскую. В 1912 по решению городской Думы на площади стали создавать сад. В 1918 году это место называлось садом имени Октябрьской революции.

С 1918 эта площадь имела особое значение для истории революционной Тюмени. 5 июля 1918 года в Тюмень привезли тела павших в боях с белогвардейцами бойцов Красной армии. Они были погребены в братской могиле в саду на площади. В начале 1920-х на братской могиле установили деревянный памятник в виде колонны, увенчанной буденовкой с красной звездой. Колонну через несколько лет заменили деревянным обелиском. В 1957 году установили скульптурную группу – вооруженные рабочий и крестьянин под красным знаменем. С 1967 года площадь получила название Борцов революции.

Что же касается останков, их давно нет на площади, отмечают краеведы. После того как красные похоронили в братской могиле своих товарищей, в город вошли белые. "В самой Тюмени часть горожан, особенно пострадавших от большевиков, потребовала от военных властей города извлечения тел красногвардейцев, погибших под станциями Подъем, Вагай и Голышманово, и перезахоронения их за городской заставой. Учитывая интересы санитарии, это требование поддержала постоянная комиссия городской думы по здравоохранению. Позднее, в ночь на 8 мая 1919 года, находившаяся в сквере могила была разрыта и останки красноармейцев перевезли на кладбище. Могила тщательно продезинфицирована, и земля в этом месте подготовлена для устройства цветочной клумбы", – пишет доктор исторических наук Анатолий Кононенко.

Памятник Борцам революции по-прежнему стоит на площади, которая стала одним из любимых мест прогулок горожан. Посреди выложенной брусчаткой пешеходной зоны, вокруг скамеек и вазонов, установили памятник-фонтан с картой Тюменской области. На площади работает популярная у родителей детская площадка, а также установлен арт-объект "Дерево счастья". А пройдя через всю площадь по диагонали, можно спуститься на набережную Туры.

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Теги: история , памятник

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