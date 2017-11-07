В Нефтеюганске оставленный без присмотра младенец получил серьезный ожог
sledcom.ru
Проверка по факту получения младенцем ожогов проводится в Нефтеюганске.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на протяжении длительного времени плачет ребенок.
Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны увидели в квартире плачущего младенца, застрявшего между кроватью и радиатором водяного отопления. В квартире также находился еще один ребенок в возрасте трех лет, при этом никого из взрослых дома не было.
Устанавливаются причины происшествия. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью младенца, назначена судебно-медицинская экспертиза. Действиям родителей детей будет дана принципиальная правовая оценка.
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