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Cедьмое ноября в Тюмени станет хоккейным днем

10:07 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Противостоянием с воронежским "Бураном" начнет тюменский "Рубин" третью серию домашних матчей в чемпионате Высшей хоккейной лиги 7 ноября.

Подопечные Евгения Фёдорова, набрав 13 очков, занимают двадцать пятое место в таблице. В их активе одна победа в основное время. Зато в 4 из 15 проигранных встреч воронежцы пополняли свой багаж баллом. При этом, они забросили всего на 4 шайбы меньше, чем рубиновцы (45:49). Бич "Бурана" - оборона. Семьдесят один раз соперники поражали его ворота, которые защищали четыре голкипера. Основным из них сейчас можно считать Артура Гайдуллина, проведшего 14 встреч. Он защищал последний рубеж своей команды в двух последних матчах. Следует отметить, что в них "Буран" смог изрядно потрепать нервы казахстанским клубам – карагандинской "Сарыарке" (1:2 по буллитам) и усть-каменогорскому "Торпедо" (1:2 в овертайме). В последних пяти поединках воронежцы заработали 5 очков.

Самым результативным нападающим "Бурана" является Владимир Дьяченко, набравший 14 очков по системе "гол+пас" (5+9). Однако в последний раз он забросил шайбу 6 октября в матче с самарским ЦСК ВВС (5:4). По одиннадцать баллов заработали Денис Коротеев (7+4) и Айрат Мурзин (6+5), поразивший цель в игре с "Торпедо". Ни один защитник "Бурана" не может похвастать положительным показателем полезности. У самого результативного представителя линии обороны воронежского клуба, 29-летнего Евгения Бенцерева (2+2), он и вовсе равен десяти с отрицательным знаком. В "Буране" продолжает карьеру бывший рубиновец, защитник Богдан Гайдаш. Однако особняком стоит еще один "оборонец" воронежской дружины, Сергей Журиков. Сорокалетний спортсмен, сыгравший более двухсот матчей за "Рубин", подписал контракт с "Бураном" уже по ходу чемпионата и провеёл двенадцать матчей.

В прошлом сезоне "Рубин" на домашнем льду воронежский клуб одолел – 4:3 (в овертайме). В общей сложности под эгидой ВХЛ команды встречались десять раз. В семи поединках верх брали сибиряки. При этом, на льду Дворца спорта тюменцы выиграли все пять встреч. Трижды рубиновцы одолели воронежцев "всухую". Интересно, что матчи под вывеской "Рубин" - "Буран", как правило, получаются результативными. Лишь однажды соперники забросили на двоих меньше пяти шайб. Соотношение голевых атак в пользу рубиновцев: 38-24.

Подопечным Владислава Хромых во встрече с воронежским "Бураном" будет, что доказывать, ведь в четырех предыдущих матчах в гостях они дважды уступили, не забросив ни одной шайбы, сообщает пресс-служба ХК Рубин.

"Конечно, нам хотелось привезти домой максимум очков, но две игры сложились не в нашу пользу, потому что пока мы упускаем много голевых моментов, - рассказал  нападающий "Рубина" Михаил Потякин. – Успех в предстоящих домашних матчах будет зависеть именно от этого. Сможем ли мы повысить результативность".

Матч во Дворце спорта начнется в 19 часов. 

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Теги: хоккей , ХК Рубин

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