up

7.11.2017 вторник

EUR 68.0822

USD 58.4296

В Тюмени 0..2 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Жителям региона предлагают новогодние корпоративы под ключ

18:31 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
catering-vip.ru

Ресторанная федерация "Вкус72" во всеоружии готова приступить к предновогоднему сезону корпоративов с интересной программой, профессиональным обслуживанием, вкусными блюдами и многочисленными сюрпризами.

Уже сейчас тюменские компании могут забронировать новогодний корпоратив в заведениях ресторанной федерации "Вкус72" в период с 21 по 31 декабря. На выбор предлагается: ресторан Vintage (вместимость до 180 персон), караоке-клуб AVENЮ (до 60 персон), караоке зал AVENЮ-Solo (до 30 персон) и караоке-зал AVENЮ VIP (вместимость до 30 персон).

Звездой праздника станет экс-солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова. Также гостей ждет полноценная развлекательная программа, индивидуально составленное меню, а также стилизованная фотозона и профессиональный фотограф. При этом средний чек на персону составит от 2 тыс. 500 рублей.

Кроме того, центр выездного обслуживания "Вкус72" готов организовать мероприятие "под ключ" в любой точке города. Если мероприятие планирует собрать более 200 приглашенных сотрудников, центр выездного обслуживания обеспечит не только банкет, но и развлекательную программу. 

"Вкус72" ждет гостей по адресу: ул. Республики, 143а. Телефон для брони: 560-435, 560-436.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ресторан , праздник , Новый год , отдых

Последние новости

18:31 Жителям региона предлагают новогодние корпоративы под ключ
18:09 Владимир Якушев: Тюменская область - инновационный регион
17:56 8 ноября - события дня
17:43 В Тюмени встретят День благодарения Сибири
17:30 Студент ТюмГУ победил в шахматном турнире во Франции
17:17 Новый музейный комплекс откроется крупнейшей индустриальной выставкой
17:04 Участник Великой Отечественной войны отмечает день рождения Фото
16:51 Тюменский адвокат, участвовавший в даче взятки, сел на пять лет
16:38 Сериал "Взрослые дети" пригласили на ТВ-3 Фото
16:25 Пригодные для жизни планеты изучают ученые
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тюменская область - инновационный регион

Губернатор пожелал тюменцам новых побед и свершений

Владимир Якушев: тюменцы способны покорить любые вершины

Политика

Светлана Слепцова стала советником Натальи Комаровой

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав

Татьяна Богданова вновь возглавила Казанский район

Экономика

Предприниматели из Омска посетят Тюмень

Тюменский завод "Профмодуль" участвовал в международной выставке

Хозяйства Викуловского района поддержали более чем на тридцать миллионов рублей

Общество

Жителям региона предлагают новогодние корпоративы под ключ

8 ноября - события дня

В Тюмени встретят День благодарения Сибири

Спорт

В Плехановской, Луговской и Московской школах появятся спортивные площадки

Cедьмое ноября в Тюмени станет хоккейным днем

Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе пройдет в Тюмени

Происшествия

Тюменский адвокат, участвовавший в даче взятки, сел на пять лет

Житель Заводоуковска ответит за смерть велосипедистки в ДТП

Тюменец осужден за убийство коллеги на Ямале
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+