Жителям региона предлагают новогодние корпоративы под ключ

catering-vip.ru

Ресторанная федерация "Вкус72" во всеоружии готова приступить к предновогоднему сезону корпоративов с интересной программой, профессиональным обслуживанием, вкусными блюдами и многочисленными сюрпризами.

Уже сейчас тюменские компании могут забронировать новогодний корпоратив в заведениях ресторанной федерации "Вкус72" в период с 21 по 31 декабря. На выбор предлагается: ресторан Vintage (вместимость до 180 персон), караоке-клуб AVENЮ (до 60 персон), караоке зал AVENЮ-Solo (до 30 персон) и караоке-зал AVENЮ VIP (вместимость до 30 персон).

Звездой праздника станет экс-солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова. Также гостей ждет полноценная развлекательная программа, индивидуально составленное меню, а также стилизованная фотозона и профессиональный фотограф. При этом средний чек на персону составит от 2 тыс. 500 рублей.

Кроме того, центр выездного обслуживания "Вкус72" готов организовать мероприятие "под ключ" в любой точке города. Если мероприятие планирует собрать более 200 приглашенных сотрудников, центр выездного обслуживания обеспечит не только банкет, но и развлекательную программу.

"Вкус72" ждет гостей по адресу: ул. Республики, 143а. Телефон для брони: 560-435, 560-436.