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Жители Тюмени считают свой город абсолютно удобным для жизни

12:30 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tyumen-city.ru

Жители областной столицы считают Тюмень городом абсолютно удобным для жизни, и уверены, что в нем строится достаточное количество жилья. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ, которые в рамках проекта по оценке качества жизни, сделали очередной замер потребительских оценок состояния жилищно-коммунального хозяйства в крупных и средних городах России.

В его основу положены данные социологического исследования, проведенного летом и осенью 2017 года. В каждом из городов были опрошены не менее 600 респондентов по выборке, отражающей социально-демографическую структуру населения. В ходе исследования респондентам задавались следующие вопросы: 1. Довольны ли вы состоянием дома, в котором вы живете (внешний вид, коммуникации, состояние подъездов, лифтового хозяйства и т.п.)? 2. Довольны ли вы благоустройством вашего города? 3. Довольны ли вы работой жилищно-коммунальных служб -сроками, качеством обслуживания жилья? 4. Считаете ли вы достаточным объем жилищного строительства в вашем городе? 5. Согласны ли вы с тем, что ваш город удобен для жизни?

71% респондентов Тюмени в основном довольны состоянием дома, в котором живут (внешний вид, коммуникации, состояние подъездов, лифтового хозяйства и тд). 95% опрошенных - полностью или в основном довольны благоустройством города. А вот работой жилищно-коммунальных служб - сроками, качеством обслуживания жилья – удовлетворены только 63% тюменцев. Зато 100% составляет доля тех, кто считает, что в городе строится достаточное количество жилья. А 98% - доля тех, кто полностью или в основном согласен с тем, что город удобен для жизни.

Для расчета единого индекса оценки состояния ЖКХ населением эти данные пересчитаны в пять субиндексов по шкале от 0 до 100, далее они сведены в единый Индекс оценки состояния ЖКХ населением по средним и крупным городам России.

Индекс оценки ЖКХ населением Тюмени составил – 99,6. Выше только Набережные Челны - 100,0.

Борис Олейник

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Теги: ЖКХ , строительство жилья , рейтинг

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